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После долгого молчания, пробудился умирающий проект под название Terra Luna Classic. Напомним, в начале мая 2022 года проект был подвержен атаке неизвестным китом, выставившим ордер на продажу токенов UST суммой около 300 миллионов долларов, в результате которой алгоритмический стейблкоин UST потерял паритет к доллару США. После этого пошла волна паники и проект обвалился до нескольких центов, но еще сильнее обвалился токен Luna, с 64 долларов монета упала до 0.0001 доллара.
Вот как бы и всё, господа, проект оказался скамом, всем спасибо, все свободны...
Но нет, что бы хоть как-то загладить своё упущение перед сообществом, причем на тот момент Luna входила в том-10 проектов среди всех криптовалют и имело огромное комьюнити, До Квон - глава Terraform Labs провёл крупный хардфорк, в котором был откат сети с выпуском нового токена Luna, с последующим аирдропом между пользователями сети. После всех вышеупомянутых манипуляций До Квон передал проект в руки самого сообщества, а сам ушел в закат.
И вот, после долгих голосований, выяснений отношений и поиска крупных игроков готовых поддержать нововведения в проект, запустился долгожданный стейкинг Luna Classic, сразу же привлёкший внимание на казалось бы уже мертвый проект. Однако и это не всё, на 12 сентября 2022 года запланирован запуск механизма сжигания токенов, 1.2 процента будет взиматься в качестве комиссии и автоматически сжигаться.
На данных новостях токен начал свой рост, за последние дни токен вырос с 0.00013 до 0.00028 доллара. В перспективе при удачном стечении обстоятельств у токена есть хорошие перспективы на рост. Будем следить за дальнейшим развитием событий.