Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Imagination Technologies заявила о намерении вернуться на рынок графических ускорителей
Прошло уже 30 лет с разработки технологии PowerVR и работающими на ней видеокартами Apocalypse 3D и 3Dx, которые эксплуатировались в 90-е годы
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

  Попытка Intel влиться в сферу видеоускорителей не увенчалась успехом, продукты компании не могут конкурировать с мастодонтами индустрии в лице Nvidia и AMD, недостаток производительности делают данный модели малоинтересными, а проблемы с программным обеспечением затянули релиз первых дискретных видеоадаптеров компании не позволили успеть на угасающий "Майнинг Бум". Но всё же компания не опускает руки и продолжает работу над своими новинками - Intel Arc.

  И вот на этой неделе еще один игрок заявил о намерении вернуться к производству графических ускорителей. Компания Imagination Technologies оставившая индустрию видеоадаптеров, но оставшаяся в сфере полупроводников, предоставляет свои технологии таким компаниями как Apple уже не первый год. Прошло уже 30 лет с разработки технологии компании PowerVR, c работающими на них видеокартами Apocalypse 3D и 3Dx, которые эксплуатировались в 90-е годы. У компании также имелись проблемы с производительностью и работой драйверов, в связи с которыми Imagination Technologies не могла конкурировать с Nvidia и ATI Technologie.

  Британская компания пообещала вернуться еще два года назад, после двух десятилетий работы в сфере мобильных и автомобильных технологий. За эти годы в индустрии компания отметилась лишь в партнёрстве с китайской Innosilicon, которая пыталась создать видеоадаптеры для местного потребительского и корпоративного использования.

  Результатом работы компании Innosilicon стали видеокарты Fantasy Type-A и Type-B, работающие на чипе IImagination BXT-32-1024. Карта Type-A может похвастаться 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6X с 128-битной шиной. Вторая карта Type-B, которая предположительно объединяет два графических процессора Imagination BXT для удвоения конечной производительности на одной плате.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Посмотрим как и когда осуществит задуманное компания Imagination Technologies, как известно конкуренция это всегда хорошо, однако, учитывая как затянулся проект у того же гиганта Intel, при его финансовой мощи, не стоит ожидать какого-то нового короля видеокарт ближайшие годы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #intel #nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюта #рынок #innosilicon #imagination technologies
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
229
Использование четырех планок памяти существенно снижает производительность процессоров Ryzen 7000
33
Жительница Австралии вместо $68 получила от биржи Crypto.com $7 200 000 и не хочет отдавать деньги
8
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
69
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
61
Что такое разумный выбор, и сколько должна стоить видеокарта для актуальных игр осенью 2022 года
8
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
29
Игрок пожаловался на читеров в Red Dead Online в техподдержку, где ему выдали бан и ответили, что жалобы на эту тему временно не принимаются
6
Биткоин рухнул на фоне негативных ожиданий от перехода Эфира на PoS и падения доходов майнеров
8
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
8
NVIDIA готовится представить топовую GeForce RTX 4090 Ti, но дебют моделей RTX 40 может задержаться
9
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
24
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 красуется на фото
5
США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
13
Превосходство доступного AMD Ryzen 5 7600X над своим предшественником в играх достигает 40 %
12
В сеть попала фотография видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080
8
Apple Watch Pro: предполагаемые дизайн, функции и цена
2
AMD рассказала об особенностях разгона памяти на Socket AM5 — формула 1:1:1 теперь не важна
6
Энтузиаст сравнил уровень быстродействия Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K в Geekbench 5 без AVX-512
8
Разработан спрей, уничтожающий до 99,9% всех патогенов - в том числе и SARS-CoV-2
3

Популярные статьи

Параллельная реальность производителей железа
182
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
10
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
18
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
59
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
57
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
54

Сейчас обсуждают

felsherZZZvvv
16:10
Ничего не сделали а ржут, дальше не продолжай с диагнозом определились!
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
Manager
16:09
ПВО у РФ очень хорошее. Просто его не везде хватает. Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 330 солдат при новых попытках наступления. Российским военным удалось взять в плен двух солдат ВСУ, ...
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
Вежливый APKWS
16:08
дураки и дороги главные союзники фашисткой педерации.
Китайская UnionPay отказалась обслуживать карты санкционных российских банков
Taketon
16:08
Не проблема, в том что ты в лучшем случае школяр, ну или бездельник без нормальной работы. Просто интересно, а с чем ты сравниваешь? с какими странами с кисельными берегами где для население покупка т...
Параллельная реальность производителей железа
felsherZZZvvv
16:05
Откуда тебе, гею знать, о чем говорят воины-освободители?
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
KENDOR
16:04
Ты это глухой бабушке расскажи.
Украинская студия Frogwares предлагает «бэкерам» на Kickstarter выбрать «послание» на 152-мм артиллерийском снаряде
felsherZZZvvv
16:03
Что в этой мазанине интересного? Особенно на фоне храмов и тюрем? Хрущев правильно таких маляров называл.
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Вежливый APKWS
16:03
да что там спрашивать. весь крым уже увидел какое у рахи ПВО. и отдыхаи сейчас в своих мухосрансках тоже расскажут о впечатлениях от аналоговнетной техники. в фиоленте вот совсем недавно ПВО собственн...
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
KENDOR
16:02
Что бы вам люлей ввалить и зимой отмороженную гейропу в стойло поставить, если бузить начнёт. И не путай увеличение численности регулярной контрактной армии и мобилизацию по-хохлятски.
Украинская студия Frogwares предлагает «бэкерам» на Kickstarter выбрать «послание» на 152-мм артиллерийском снаряде
Fincher
16:01
Недорогой Maximus Hero, надо это запомнить.
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем