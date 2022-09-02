Прошло уже 30 лет с разработки технологии PowerVR и работающими на ней видеокартами Apocalypse 3D и 3Dx, которые эксплуатировались в 90-е годы

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Попытка Intel влиться в сферу видеоускорителей не увенчалась успехом, продукты компании не могут конкурировать с мастодонтами индустрии в лице Nvidia и AMD, недостаток производительности делают данный модели малоинтересными, а проблемы с программным обеспечением затянули релиз первых дискретных видеоадаптеров компании не позволили успеть на угасающий "Майнинг Бум". Но всё же компания не опускает руки и продолжает работу над своими новинками - Intel Arc.

И вот на этой неделе еще один игрок заявил о намерении вернуться к производству графических ускорителей. Компания Imagination Technologies оставившая индустрию видеоадаптеров, но оставшаяся в сфере полупроводников, предоставляет свои технологии таким компаниями как Apple уже не первый год. Прошло уже 30 лет с разработки технологии компании PowerVR, c работающими на них видеокартами Apocalypse 3D и 3Dx, которые эксплуатировались в 90-е годы. У компании также имелись проблемы с производительностью и работой драйверов, в связи с которыми Imagination Technologies не могла конкурировать с Nvidia и ATI Technologie.

Британская компания пообещала вернуться еще два года назад, после двух десятилетий работы в сфере мобильных и автомобильных технологий. За эти годы в индустрии компания отметилась лишь в партнёрстве с китайской Innosilicon, которая пыталась создать видеоадаптеры для местного потребительского и корпоративного использования.

Результатом работы компании Innosilicon стали видеокарты Fantasy Type-A и Type-B, работающие на чипе IImagination BXT-32-1024. Карта Type-A может похвастаться 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6X с 128-битной шиной. Вторая карта Type-B, которая предположительно объединяет два графических процессора Imagination BXT для удвоения конечной производительности на одной плате.

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Посмотрим как и когда осуществит задуманное компания Imagination Technologies, как известно конкуренция это всегда хорошо, однако, учитывая как затянулся проект у того же гиганта Intel, при его финансовой мощи, не стоит ожидать какого-то нового короля видеокарт ближайшие годы.