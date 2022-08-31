В США частенько находят правильное применение крупным денежным массам, Project Nexus прямое тому подтверждение

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Доказательство концепции предназначено для увеличения производства возобновляемой энергии и уменьшения осушение воды в каналах. TID в партнерстве с Университетом Калифорнии Merced и девелоперской фирмой Solar AquaGrid также ожидает улучшения качества воды и снижения расходов на техническое обслуживание за счет уменьшения вегетативного роста в крытых каналах. Проекту дали название Project Nexus.

Штат также заявил, что размещение солнечных панелей прямо над водой, а не над землей, может помочь сохранить их прохладнее, сделав их более эффективными. Это может дополнительно сэкономить время на получение разрешений и освободить землю для других целей. TID сослался на исследование 2021 года, проведенное Университетом Merced, в котором предполагалось, что покрытие 4000 миль каналов системы общественного водоснабжения в Калифорнии панелями солнечной энергии, может сэкономить до 63 млрд галлонов воды за год. Согласно исследованию, этого достаточно для снабжения водой больше двух миллионов человек или для полива 50 000 акров сельскохозяйственных полей.

В исследовании также отмечается, что предполагаемые 13 гигаватт солнечной энергии, которые теоретические панели будут генерировать каждый год, будут составлять примерно одну шестую часть текущей солнечной мощности штата. TID в своем FAQ для Project Nexus сообщил, что ожидаемая сумма экономии испарения в настоящее время неизвестна.

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Проект Nexus финансируется штатом Калифорния на сумму 20 миллионов долларов. Это довольно дорого для 8500 футов солнечных панелей, которые покроют 1,6 мили из предполагаемых 4000 миль общественных водных путей в штате. Ожидается, что строительство начнется этой осенью и завершится к концу 2023 года.