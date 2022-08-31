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Цукерберг рассказал, каким образом ФБР подтолкнуло его в 2020 году ввести скрытую цензуру
Facebook, которая препятствовала распространению информации о ноутбуке Хантера Байдена, в марте уже этого года не против призывов к насилию в отношении русских
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  Та самая история с ноутбуком принадлежащим сыну действующего президента Соединенных Штатов Америки - Хантеру Байдену, вновь обрастает новыми подробностями. Напомним хронологию событий, в 2020 году, за три недели до очередных выборов президента США, в газете New York Post публикуется статья, в которой говорится о том, что владелец компьютерной мастерской - Джон Пол Мак Исаак сообщил о наличии у него ноутбука оставленного сыном Джозефа Байдена, также он поделился информацией из данного ноутбука со СМИ. Понятное дело сложно было оценивать правдивость и вероятность такого инцидента на тот момент, однако, уже в 2022 году подлинность части материалов будет подтверждена расследованием газеты The Washington Post. Подкрепило всё признание самого Хантера в одном из своих интервью, что он не уверен его ли это ноутбук или нет, и не исключает, что устройство могло быть у него украдено или взломано российскими спецслужбами. Это сразу же даёт ответ на вопрос существования самого компрометирующего устройства.

  И вот на недавнем интервью Джо Рогану, Марк Цукергберг признался, что по рекомендации ФБР, был вынужден ограничивать информацию такого характера. Грубо говоря ФБР курировало нераспространение информации в различных социальных сетях. Так например Twitter и вовсе блокировал размещение всей информации связанной с данным инцидентом. Основатель Facebook поделился своим решением данной задачи: крупнейшая соц. сеть не стала полностью цензуровать посты с информацией по ноутбуку, а просто ограничила алгоритмическим способом вывод компрометирующих материалов на ленту событий, таким образом огромное количество пользователей в период предвыборных компаний не получали никакой информации. Согласно различным американским источникам, в ноутбуке бизнесмена находились деловые переписки, фото и видео на которых Хантер находится под действием нарциссов-котиков, и в компании представительниц древнейшей профессии. 

  И тут собственно дело не в самих материалах содержащихся на злосчастном MacBook Pro, а в том, как вся эта машина информационной войны выглядит в действии, на данный момент идёт расследование вокруг секретных документов обнаруженных у экс-президента США представляющего республиканскую партию - Дональда Трампа, и вряд ли такой же приём нераспространения информации будет разворачиваться вокруг этого инцидента. Более того, когда шла предвыборная гонка действующего на тот момент президента заблокировали в Twitter. А та самая Facebook, которая препятствовала распространению информации о ноутбуке Хантера Байдена, в марте уже этого года не против призывов к насилию в отношении русских.

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  Как говорится: в интересное время мы живём, где война уже в большей степени проявляется на просторах различных социальных сетей, да газетных вырезках, нежели на полях сражений. И да, это началось задолго до этого, интервью Марка Цукерберга лишь закрепило то, что даже в информационной войне усовершенствуются методики, и находятся скрытые способы задушить нежелательную правду.

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#сша #ноутбук #facebook #meta #марк цукерберг #дональд трамп #фбр #информационная война #хантер байден
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