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Nvidia и AMD планируют снизить цены на свою продукцию в сентябре
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  Уже ни для кого не секрет, что компании Nvidia, AMD и соответствующие партнеры гигантов рынка видеоускорителей в последнее время агрессивно снижают цены на видеокарты в результате необходимости очистить запасы до появления следующих поколений. Но, согласно обновленному отчету, люди не спешат покупать графические процессоры в ожидаемом количестве.

  Судя по отчетам MyDrivers, зелёным и красным придётся продолжать снижение цен на свои продукты, так как усилия по перемещению избыточных запасов видеокарт Nvidia и AMD за счет снижения их цен идут не так, как хотелось бы. Ссылаясь на Taiwan Economic Daily и источники в стране, издание утверждает, что в сентябре будет проведен новый раунд снижения цен, в результате которого, вычеты будут даже больше, чем те, которые мы наблюдали в течение августа.

  Любопытно, после того, как потребители так долго с грустью смотрели на дорогие видеокарты, которых зачастую не было в наличии, компании и розничные продавцы, продающие их, теперь вынуждены снижать цены из-за избыточных запасов и проблем с реализацией. Причиной тому служат: крах рынка криптовалют, шаткая экономическая ситуация в мире, растущая инфляция, препятствующая покупкам предметов роскоши, и грядущие карты следующего поколения. Lovelace на самом деле может оказаться проблемой для Nvidia: даже если карты RTX 4000 среднего класса, как говорят, превосходят текущие флагманы, рынок попросту переполнен предложениями актуальных видеоадаптеров.

  Всего пару недель назад в сообщениях из двух китайских источников говорилось, что Nvidia продолжит снижать цены на видеокарты, и что, в очередной раз, RTX 3090 и 3090 Ti должны были получить одно из самых значительных падений цен. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на прошлой неделе подтвердил, что компания сейчас испытывает избыточные запасы и что единственным решением было снизить цены, чтобы ускорить реализацию произведенных товаров и наладить канал производства грядущих новинок. 

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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  В совокупности с грядущим концом эпохи майнинга на видеокартах, мы должны будем увидеть рекордно низкие цены на Nvidia 3000 и AMD 6000, вопрос лишь в следующем: стоит ли использовать момент снижения цен или дождаться видеокарт следующего поколения, с приличным приростом производительности по заявлениям производителей.

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