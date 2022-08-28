Рассмотрим какие товары на данный момент наиболее популярны и актуальны среди пользователей китайской площадки





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Продолжается эпопея вокруг борьбы между российским рублём и американским долларом, из недели в неделю вместе с новостями от Центрального Банка Российской Федерации и ситуации вокруг рынка энергоресурсов. На этот раз ослабление рубля может вызвать новое распоряжение ЦБ: теперь банки могут продавать гражданам наличные доллары и евро полученные уже от юридических лиц и иных источников после 9 апреля 2022 года. Ранее банки могли продавать лишь валюту, полученную исключительно от физических лиц.

На данный момент курс американской валюты на бирже 60 рублей 30 копеек, при этом на популярнейшей торговой площадке курс доллара составляет 65 рублей 29 копеек. В какую сторону будет двигаться рынок мы увидим уже в понедельник, а пока рассмотрим какие товары уже сегодня выглядят заманчиво.

Восьмиядерный Ryzen 7 5800X с базовой частотой 3.8 ГГц и 4.7 ГГц в разгоне обойдётся на сегодняшний день 16,843 рубля

Хорошо всем знакомый шестнадцатипоточный камень имеющий 32 Мб кэш-памяти. Не сказать, что это рекордно низкая цена, однако, даже эта цена является приемлемой для камня такого уровня.

Множество пользователей заинтересовалось видеокартой RTX 2060 Super от китайского вендора Yeston

Yeston является авторизованным партнёром компании Nvidia, это не тот вариант где видеокарты собираются из Б/У компонентов вышедшего из строя оборудования, по типу JieShuo, Kllisre или Mllse. RTX 2060 Super в таком ценовом сегменте сбалансированная карта, которая позволит играть в любые проекты на высоких настройках графики. За стоимость модели RTX 3050 вы получаете производительность на уровне RTX 3060, с единственным очевидным минусом в объеме видеопамяти.

Также многие обратили внимание на RTX 3060 Ti от того же вендора



За 33 тысячи рублей, на данный момент это самое доступное предложение на рынке среди официальных партнёров Nvidia. Учитывая что это китайский вендор, велики шансы получить память Samsung.

Из смартфонов наиболее сбалансированным и популярным экземпляром является Realme GT Neo 2, но увы именно китайский вариант, у которого отсутствует 20 Band. Вдобавок танцы с бубнами вокруг Google сервисов. Одним словом идеальное решение за свои деньги: 870 Snapdragon, 5000 mAh аккумулятор с поддержкой 65w зарядки, Amoled матрица, приличная камера с 64 мегапиксельным модулем, доступно расширение оперативной памяти за счёт встроенного хранилища, но данное приобретение требует определенных навыков по настройке смартфонов.

Но однозначно за 20 тысяч рублей будет сложно найти что-то более совершенное в техническом плане.

По вопросу видеокарт, как мы писали ранее, есть смысл дождаться 15 сентября и смотреть по обстоятельствам далее. Однако если вы планируете совершить покупку в районе 1000 долларов, к примеру видеокарту уровня RTX 3080, не забывайте о последующем окончании повышения таможенных лимитов 1 октября, если не последует новостей, о продлении данного положения, то уже позже выгодная покупка может "превратиться в тыкву". Согласно мнению экспертов, даже если заказ будет оформлен в середине сентября, но товар будет проходить таможенное оформление уже в октябре, таможенную пошлину увы придётся оплачивать по старым расценкам.





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