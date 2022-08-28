В итак тяжелое время перед POS, шахтёры потеряла в доходности от падения цены Ethereum

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Любые потрясения в мировой экономике и криптоиндустрии в частности бьёт по шахтёрам. После пятничного обвала криптодобытчики вновь ощутили кризис на своём кошельке. Главная майнерская жила - Ethereum потеряла за два дня порядка 15%, если пиковая цена на 26 августа 2022 года составляла 1,700 долларов, то на 27 августа можно было приобрести 1 ETH за 1,450 долларов. И вот, что мы можем наблюдать по доходности и окупаемости майнеров на видеокартах.

За пример опять же возьмём видеокарту Nvidia RTX 3060 Ti в самом бюджетном исполнении, Palit Dual.

Последнее время цены в отечественных магазинах замедлили своё снижение, данная модель как стоила 45,990 рублей, так на этой отметке и остается. Как мы помним, выдаёт данная модель в районе 60 MH/s и потребляет при этом около 120w. И вот что мы имеем по доходности.

Если подсчитывать окупаемость без учета затрат на электроэнергию, мы получим окупаемость 630 дней, а уже с подсчетом чистой прибыли окупаемость составит 793 дня. Как бы то ни было, это явно больше оставшегося до слияния времени, отсчёт времени уже идёт на недели. Чуть больше половины месяца осталось до конца сладких майнерских деньков, когда Ethereum наконец отойдёт от алгоритма Proof of Work, цены на видеокарты начнут активно снижаться. Естественно, никто не может сказать что ожидает криптошахтёров после 15 сентября, но даже если найдётся проект, который поднимет индустрии до рентабельного уровня, то на его поднятие уйдёт какое-то время.

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Какие можно итоги подвести? Ждём середины сентября, те кому нужно обновить свой видеоадаптер, стоит отложить этот вопрос до октября, но и слишком затягивать также не стоит, важно чтобы палки в колёса не подсунул курс американской валюты.