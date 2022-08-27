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Криптовалюта KAS выросла в 10 раз за последний месяц
Проект под названием Kaspa начал свой бурный рост, а также имеет перспективы на дальнейшее развитие
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  Ранее мы рассматривали новую майнерскую монету под названием Kaspa(KAS), которую можно майнить одновременно с основной кормилицей криптошахтёров - Ethereum. И за последний месяц данный криптоактив вырос в 10 раз. Если 27 июля Kaspa торговалась в диапазоне от 0.00023 до 0.00036 доллара, то уже сегодня токен торгуется в районе 0,0026 доллара. Цена токена перешла к росту на новостях о листинге на одной из крупных криптобирж. При успешном листинге проект может получить большее количество пользователей и увеличить своё комьюнити.

  В целом одной из основных причин привлечения внимания на себя, стало привлечение майнеров, как и в случае с проектом Ton, чтобы собрать вокруг себя базовое сообщество команда разработчиков провела интересный Airdrop, представляющий из себя пародию на майнинг криптовалюты, однако не представляющей из себя какой-то функциональной нагрузки, криптодобытчики не выполняли никаких функций подтверждения транзакций или защиты, оборудование работало просто для получения наград из кошелька разработчика. Как показывает практика, на первых парах майнинг помогает проектам набрать популярность, но дальнейшее развитие актива зависит от функциональности самого токена.

  Учитывая, что проект стартовал совсем недавно и можно сказать только начинает своё развитие, есть надежда на дальнейший рост актива, так как мы находимся на самом старте дорожной карты разработчиков.

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  Если говорить о майнерах, то самые предприимчивые и активные шахтёры уже наверняка успели хорошенько заработать, получая дополнительные монеты KAS, не прекращая добывать Ethereum.

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