В список моделей входят такие ветераны эксплуатации как Galaxy S6, Galaxy A7 и даже Galaxy Alpha

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В августе 2022 года Samsung начала рассылку обновлений ПО на телефоны Galaxy, которым уже достаточно много лет, зачастую, смартфоны с таким временем эксплуатации больше не получают поддержки, и, возможно, охватывают сотни миллионов пользователей. Затронутые модели включают таких старичков как: Galaxy S5 Neo, Galaxy Alpha, серии Galaxy S6 и Galaxy A7, этим аппаратам больше 7 лет, и получить обновление через столько после старта продаж, это что-то необычное.

Владельцам Galaxy S5 следует искать версию прошивки G903FXXU2BFG3 в приложении настроек. Телефоны Galaxy S6 получают версию прошивки G92xFXXU6EVG1, Galaxy Alpha — версию G850FXXU2CVH9, а A7 — A750FXXU5CVG1.

Samsung не объявил подробно о том, что содержат обновления и почему они были отправлены, но они, судя по всему, решают проблему с GPS. Обновление для A7 включает в себя исправление безопасности. Официальные обновления для устаревшего оборудования обычно устраняют серьезные проблемы с безопасностью, которые могут затронуть многих пользователей, однако, компания ничего не говорит об этом. Кроме того, официальный список телефонов, которые все еще получают обновления безопасности, не относится к A7, S5 или S6.

В прошлом году Samsung пообещала, что новые телефоны Galaxy будут получать обновления безопасности не менее четырех лет. Самые старые модели, официально поддерживаемые компанией, включают все модели Galaxy S10, Note 10 и A10 2019 года.

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Для сравнения, Apple недавно выпустила критическое обновление безопасности iOS для моделей iPhone, начиная с модели 6s, выпущенной в 2015 году. Возможно корейский гигант решил продемонстрировать, что легко может переплюнуть купертиновцев в этом деле. Производители должны поддерживать обновления безопасности для как можно большего количества своих устройств, поскольку большинство клиентов не всегда обновляются до последних моделей.