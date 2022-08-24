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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
Уже в сентябре главный фактор высоких цен на видеоадаптеры уйдёт на нет, но разберёмся насколько сильно всё подешевеет
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  После очередного обвала на мировых рынках включая рынок криптовалют. После того как Ethereum приблизился к отметке 2,000 долларов за один токен в середине августа на новостях от команды проекта, мы смогли лицезреть столь же стремительное падение ниже 1,600 долларов за монету. Стоит уточнить, что падал крипторынок уже на жестких заявлениях Федеральной Резервной Службы США.

  В сумме с назначенными датами перехода Etherem на новый алгоритм работы, ставящий точку на добыче данной криптовалюты путём майнинга, становится очевидно, что вкладываться в видеоадаптеры на момент написания статьи никакого смысла нет. Естественно, российским ритейлерам ничего не остается, кроме как снижать цены на свои товары. На данный момент уже можно отметить особенно интересные модели. К таким стоит отнести: Palit NvidiaGeForce RTX 3080 GamingPro на 12 ГБ видеопамяти

  Мы пришли к ценам 2020 года, правда на тот момент мы имели вариант лишь на 10 ГБ по цене в 70-80 тысяч рублей, учитывая что вариант на 12 ГБ является более продвинутым и по производительности ближе к модели RTX 3080 Ti, то цена справедливо выше младшей модели. При желании можно приобрести более совершенную вариацию MSI Gaming Z Trio ценой в 89,990 

  У карты более массивная система охлаждения, стоит учитывать длину видеоадаптера, 323 мм влезут не в каждый корпус, богаче компонентная база, больше возможностей для разгона.

  Также неплохо выглядит видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6800XT Gaming OC с 16 ГБ видеопамяти

  По синтетическим тестам данный вариант примерно на уровне RTX 3070 Ti от Nvidia, но мы имеем в два раза больше видеопамяти, хоть и более медленную DDR6. Всё же для запуска игр в высоком разрешении лишними 16 ГБ не будут, да и температуры памяти будут куда ниже.

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3070 Ti за 60 тр в Регарде
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3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
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Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Однако если отталкиваться от рекомендованных цен в американской валюте, кажется что несмотря на снижение цен, стоимость является неоправданной. И это верно, в том же NewEgg как мы ранее разбирали в статье RTX 3080 12ГБ можно приобрести за 800 долларов США, в переводе на рубли это порядка 48-50 тысяч рублей, если не прибавлять стоимость доставки. Ближайший месяц произойдёт долгожданное слияние сетей Ethereum, и уже после этого будем смотреть как поменяется ценовая политика в магазинах. Однако, стоит понимать, что в случае если к примеру в США цена останется на том же уровне, что вполне вероятно, учитывая тот факт, что за счет большей цены на электроэнергию в штатах криптошахтёры уже охладели к данному роду деятельности, то цены на видеоадаптеры будет диктовать курс американской валюты. Возможно RTX 3080 12 ГБ за 800 долларов уже является тем самым дном, ниже которого уже б/у рынок, а сколько будет стоить сам доллар уже не предугадать. 

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