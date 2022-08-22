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Раритетный прототип Apple 1 продан за 677 000 долларов на аукционе
Apple-1 был выпущен в 1976 году и стал стартовым продуктом компании Apple. Он оснащался процессором MOS 6502, работающим на частоте 1 МГц, 4 КБ ОЗУ и продавался за 660 долларов
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  В далёком 1976 году Стив Джобс демонстрировал модель Apple-1 Полу Терреллу, человеку открывшему одним из самых первых в мире магазин компьютерной техники. Позже Террелл разместил заказ на 50 шт. Apple-1. Именно этот демонстрационный экземпляр был продан на аукционе дороже 600 тысяч долларов. Если бы прототип был в лучшем состоянии, он мог бы установить новую рекордную сумму, уплаченную за компьютер Apple-1, которая в настоящее время составляет 905,000 долларов.

  Анонимный коллекционер из района залива Сан-Франциско только что купил на аукционе единственный известный прототип Apple-1 за 677,196 долларов. Хотя мы и раньше видели, как компьютеры Apple-1 продавались за аналогичные суммы на аукционах, этот компьютер особенно уникален, поскольку является тем самым аппаратом, который основатель компании Apple - Стив Джобс использовал в качестве демонстрации.

  Apple-1 был выпущен в 1976 году и стал стартовым продуктом компании Apple. Он поставлялся с процессором MOS 6502, работающим на частоте 1 МГц, колоссальными 4 КБ ОЗУ и дополнительной картой интерфейса кассеты, которая позволяла пользователям сохранять программы на аудиокассетах. Первоначально он стоил 666,66 долларов (что эквивалентно примерно 3460 долларам сегодня), поскольку соучредитель Apple - Стив Возняк, как сообщается, любил повторяющиеся цифры. Всего было выпущено около 200 единиц Apple-1, из которых существование 62 до сих пор подтверждено.

  Компьютер имеет гравировку «Apple Computer A» вместо обычной этикетки «Apple Computer 1» и, как говорят, именно над ним Стив Возняк работал вручную. RR Auction сообщил, что «необычная техника трех рук Воза - проволока в одной руке, паяльник во второй и припой в зубах - проявляется в тугих «пузырях», образующихся на паяных соединениях». Согласно RR Auction, компьютер несколько лет пролежал в гараже дома, где прошло детство Стива Джобса (где он и Возняк основали Apple), прежде чем порядка 30 лет назад он передал его неизвестному человеку. К сожалению, правая сторона с конденсаторами Sprague Atom в какой-то момент отломилась и была утеряна.

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  На том же аукционе iPhone первого поколения, запечатанный в оригинальной коробке, был продан за 35,414 долларов, а школьный ежегодник 1971 года, подписанный Джобсом, — за 28,410 долларов. Еще в июне оригинальный Apple-1, отремонтированный до полного рабочего состояния, был продан за 340,100 долларов. Этот предмет считается уникальным, поскольку считается, что это единственная существующая модель с подписью Возняка на процессоре Motorola 6502.

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