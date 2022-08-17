реклама
Китайская компания Tencent показывает сильнейшее экономическое падение, за последнее время Китай активно душит индустрию компьютерных игр различными ограничениями и правилами выдачи лицензий разработчикам, ситуация привела к 3-х процентному падению выручки. Сыграла свою роль и политика нулевой терпимости к коронавирусу
Газета South China Morning Post сообщает, что на конференции разработчиков игр Tencent представители компании заявили о возможном расширении на иностранных рынках. Компания начнёт продвигать как свои игры, так и игры от других китайских разработчиков, большой акцент был сделан на рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Китайский рынок видеоигр является одним из самых регулируемых. Ограничения в количестве времени, в течении которого несовершеннолетние могут играть в онлайн-игры, постепенно всё жестче ограничивается. Если ранее время было ограничена полутора часами в будние и по три часа на выходных, то с прошлого года мы уже имеем лишь один час в сутки.
Tencent потеряла больше рыночной капитализации, чем любая другая компания в мире. Акции гиганта упали на 60% с февраля 2022 года, их общая стоимость упала на 564 миллиарда долларов. Tencent имеет доли во многих крупных компаниях игровой индустрии, включая 100% акций Riot Games, Sumo Group и других. У него также есть доли во многих других компаниях; Epic Games, Supercell и Ubisoft, и это лишь некоторые из них. Его международный доход от видеоигр снизился на 1% до 1,58 млрд долларов во втором квартале, в то время как внутренний доход от игр упал на тот же процент.