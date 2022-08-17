Данная модель является тем же китайским Redmi k50 Ultra, представленным для глобального рынка

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Xiaomi в прошлом представила модель Redmi k50 Ultra в Китае, китайский производитель готовится презентовать этот же гаджет на международный рынок. Согласно публикации GizmoChina, китайский гигант мобильной техники собирается выпустить Xiaomi 12T Pro(Redmi k50 Ultra для международного рынка) уже в октябре

В другом источнике раскрывалась информация о возможной стоимости смартфона, согласно источнику она стартует от 850 евро. Также проскакивала утечка от инсайдера с живыми изображениями гаджета, который, вероятно, будет обладать 200-мегапиксельным основным модулем камеры. Также в отчете говорится, что смартфон был внесен в базу данных FCC, которая раскрыла некоторые технические характеристики

На сайте Федеральной комиссии по связи(FCC) сертифицировали грядущий Xiaomi 12T Pro под номером модели 22081212UG. Согласно информации, смартфон будет поддерживать две сим-карты, двухдиапазонный Wi-Fi и естественно 5G

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Кроме того, заявлялось, что 12Т Pro будет продаваться в трёх конфигурациях - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти, иметь 6,67 дюймовый Oled дисплей, с разрешением FHD+, развёртку изображения 144 герца, и флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с типом памяти LPDDR5 и типом хранилища UFS 3.1. Также говорят о возможном оснащении камер 200-мегапиксельным основным модулем, 8-мегапиксельным широкоугольнике и 2-мегапиксельным макрообъективом. В качестве фронтальной камеры ожидается 20-мегапиксельный модуль.