Еще одно подтверждение того, что цифровые валюты однозначно займут своё место в мировой экономике

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Заместитель Министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран - Пеман Пак опубликовал на своей странице в Twitter

"-На этой неделе был успешно размещен первый официальный заказ на импорт в криптовалюте общей суммой в 10 миллионов долларов. К концу сентября использование криптовалют и смарт-контрактов будет широко распространено во внешней торговле с целевыми странами"

- Пеман Пак

Ранее мы обсуждали, что постепенно различные интернет магазины вводят криптовалюту в качестве способа оплаты, а тут мы можем наблюдать и международные операции в цифровой валюте. Фактически этот шаг был сделан для уклонения от санкций США и их союзников. Помимо этого на территории Ирана расположение немалые мощности по добыче криптовалют, порядка 4.5% майнинга Bitcoina находится непосредственно в Иране. Уже много лет наследники персидской империи находятся под санкциями западных стран, запрещающими Тегерану закупать различные товары и технологии, а так же запрещающими вливать деньги в страну иностранным инвесторам.

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Однако в связи с последними событиями на мировой арене, мы можем наблюдать, что Иран постепенно налаживает торговые отношения с различными государствами, к примеру: Китай, Россия, Турция, Индия. Судя по всему, эта санкционная война толкает вперёд криптовалютный рынок, и ближайшие годы цифровые активы будут укореняться в нашей жизнедеятельности.