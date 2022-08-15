Пока еще странно наблюдать за подобными "предзаказами", так как зачастую эта функция бывает доступна как минимум после презентации

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В интернет-магазине начали появляться версии четырех будущих процессоров AMD Ryzen серии 7000 в лотках: встречайте грядущие Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X. Все они перечислены больше, чем их аналоги Zen 3 текущего поколения, но не намного больше. Кажется, что мы не можем выпустить ни одного выпуска аппаратного обеспечения без того, чтобы по крайней мере один розничный продавец не поторопился и не перечислил серию до ее официального запуска. На этот раз это PC Canada, которая однажды слишком рано перечислила некоторые материнские платы.



В настоящее время продавец позволяет добавить процессоры Ryzen серии 7000 в корзину, ввести платежную информацию и зарезервировать их. Они говорят, что отправят, как только чипы будут в наличии, но не говорят, когда именно. PC Canada оценивает 7950X и 7900X в 894 и 610 долларов соответственно, при этом цены конвертируются из канадских долларов в доллары США. Они также указывают Ryzen 7700X за 481 долларов и 7600X за 333 долларов. По всем направлениям цены в среднем примерно на 10% выше, чем у текущего поколения, но это не официальные цены, которые могут сильно отличаться.

Райзен 9 7950X 1,140.99 канадских долларов - 894 долларов США

Райзен 9 7900X 777.99 канадских долларов - 610 долларов США

Райзен 7 7700Х 613.99 канадских долларов - 481 долларов США

Райзен 5 7600Х 423.99 канадских долларов - 333 долларов США

AMD подтвердила названия четырех процессоров в прошлом месяце, добавив их в свой онлайн-каталог. Когда компания дразнила их в мае, компания намекнула, что серия будет следовать тому же или аналогичному 16-, 12-, 8- и 6-ядерному шаблону, что и серия 5000. Expreview и другие сайты утверждали, что у них есть полные спецификации серии, но у них не было никаких доказательств, подтверждающих это. Тем не менее стоит упомянуть, что по слухам, все четыре процессора будут иметь базовую тактовую частоту около 4,5 ГГц и тактовую частоту около 5,5 ГГц, а 7950X достигнет заоблачной частоты 5,7 ГГц.

AMD продемонстрировала процессор Ryzen 9 7950X с тактовой частотой 5,5 ГГц под управлением Ghostwire Tokyo на Computex, что делает возможной частоту 5,7 ГГц. Позже было подтверждено, что во время демонстрации процессор не разгонялся и не использовалось экзотическое охлаждение.

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В недавнем отчете о прибылях и убытках генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что процессоры будут выпущены в сентябре. MSI, возможно, по ошибке поделилась рекламными плакатами своих материнских плат X670, заявив, что серия будет запущена 15 сентября. Несколько источников сообщили, что AMD планирует анонсировать серию Ryzen 7000 29 августа, на следующий день после завершения Gamescom.