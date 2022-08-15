Китайские компании Alibaba и Tencent показали самое крупное падение рыночной капитализации за последний год

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Американские компании, такие как Meta, PayPal и Amazon, столкнулись с падением своей рыночной капитализации в этом году на фоне кризиса мировой экономики, но их потери меркнут по сравнению с крупнейшими технологическими гигантами Китая, Tencent и Alibaba, которые возглавляют мировые чарты, когда мы говорим о потере в рыночной стоимости.

Bloomberg сообщает, что Tencent, компания, которая 18 месяцев назад почти стала второй фирмой Китая с оборотом в триллион долларов, должна зафиксировать свое первое квартальное снижение выручки после финансового кризиса 2008 года. Большая часть его бед связана с замедлением продаж игр и подавлением отрасли в стране.

После периода бума во время карантина, когда те, кто застрял в помещении, наслаждались домашними развлечениями, как никогда раньше, продажи видеоигр в этом году резко упали. Исследовательская компания Ampere Analysis прогнозирует, что продажи упадут на 1,2% в 2022 году до 188 миллиардов долларов, а Sony понизила прогноз прибыли, поскольку все меньше людей покупают игры для PlayStation. Tencent также имеет дело с тем, что расходы игроков на ее невероятно популярную мобильную игру Honor of Kings снижаются три месяца подряд с мая.

Жесткое регулирование индустрии видеоигр в Китае усугубляет проблему продаж. В апреле была выдана первая лицензия ISBN, необходимая китайским разработчикам для публикации игр на материке, с июля прошлого года, и Tencent до сих пор не получила одобрения на некоторые из своих новых игр. Это особенно плохая новость для страны с крупнейшим игровым рынком по доходам (41 миллиард долларов в 2020 году) и наибольшим количеством мобильных игроков (655 миллионов в 2021 году).

Tencent владеет долями во множестве крупных игровых компаний, включая 100% акций Riot Games, Sumo Group и других. У него также есть доли в Epic Games, Supercell, Ubisoft и некоторых других. Акции Tencent упали на 60% с февраля 2022 года. По данным Bloomberg, это привело к падению их стоимости на 564,1 миллиарда долларов, больше, чем у любой другой некитайской компании в мире, Meta показала крупнейшее падение капитализации за пределами Китая.

После Tencent в списке крупнейших компаний с падением стоимости стоит Alibaba. Её акции упали на 65%, что привело к потере рыночной капитализации в размере 494 миллиардов долларов с февраля. Фирма, соучредителем которой является Джек Ма, недавно сообщила о первом стабильном росте выручки в своей истории.

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К проблемам компаний добавляется китайская политика Covid Zero; строгие карантины сказываются на экономике страны и мира. Сообщения об увольнениях, к которым американские фирмы привыкли в это время, и опасения рецессии также оказывают влияние. Растущая напряженность в отношениях между Китаем и США также не помогает делу, пять крупнейших государственных компаний Китая исключаются из листинга американских фондовых бирж.