Судя по последним отчетам компании, китайский технологический гигант нащупал своё дно, или как минимум уже близок к этому

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Прошло более трех лет с тех пор, как администрация Дональда Трампа поместила китайскую технологическую фирму Huawei в черный список экспорта, и компания продолжает ощущать на себе это влияние, поскольку выручка снова упала в первой половине 2022 года. Одна хорошая новость для Huawei заключается в том, что скорость его снижения немного замедлилась по мере расширения сферы его деятельности.

Согласно SCMP, выручка Huawei за первую половину 2022 года составила 301,6 млрд юаней, или около 44,7 млрд долларов, что означает падение на 5,9% в годовом исчислении. Это лучше результатов первого квартала, когда выручка снизилась на 13,9% в годовом исчислении. Его маржа прибыли снизилась до 5%, упав почти вдвое по сравнению с первым полугодием 2021 года. Huawei заявила, что результаты соответствуют прогнозам.

В середине мая 2019 года, когда напряженность в торговой войне между США и Китаем усилилась, Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, которое фактически запретило американским компаниям покупать и использовать телекоммуникационное оборудование у «иностранных противников». После объявления приказа Министерство торговли сообщило, что Huawei и 70 аффилированных лиц были добавлены в список организаций Бюро промышленности и безопасности (BIS).

Невозможность получить доступ к технологиям американского производства или иметь дело с компаниями, использующими американские инструменты или разработки, включая TSMC, стала серьезным ударом по фирме, которая когда-то была крупнейшим в мире поставщиком смартфонов. Он даже не может поставлять телефоны с предустановленными Android или набором приложений Google. Таким образом, выручка потребительского подразделения компании, занимающегося производством смартфонов, упала на 25% в годовом исчислении.

Huawei зафиксировала свое первое в истории квартальное снижение выручки в четвертом квартале 2020 года и была вынуждена продать свое подразделение Honor, чтобы производитель бюджетных телефонов мог избежать санкций. Вскоре за этим последовало крупнейшее за всю историю падение выручки компании. Доля Huawei на рынке смартфонов как в Китае, так и в остальном мире продолжает сокращаться, хотя ее корпоративный бизнес, который охватывает облачные вычисления, программное обеспечение и другие услуги, действительно продемонстрировал рост выручки, увеличившись на 28%.

«Несмотря на то, что наш отдел техники сильно пострадал, наш бизнес инфраструктуры ИКТ [информационных и коммуникационных технологий] продолжал уверенный рост», — заявил председатель правления Huawei Кен Ху.

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Huawei также расширяется в других областях, от более традиционных носимых устройств и смарт-автомобилей до менее знакомых отраслей, таких как добыча угля и свиноводство.