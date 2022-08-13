реклама
SK Hynix планирует выбрать площадку в США для будущего завода по производству чипов и начать строительство уже в первом квартале 2023 года, согласно источникам, знакомым с этим вопросом, как сообщает Reuters. Источники не были названы, поскольку они не уполномочены говорить на эту тему, учитывая, что подробности еще не обнародованы. Это стало бы крупной победой для США, поскольку они продолжают конкурировать с производителями микросхем в Китае и перемещают больше предприятий по производству микросхем в США. SK Hynix является дочерней компанией SK Group и вторым по величине производителем полупроводников в Южной Корее после Samsung.
Один из источников сообщил, что объект будет иметь ориентировочную стоимость в несколько миллиардов долларов и может быть готов к серийному производству к 2025-2026 гг. На заводе будет работать около 1000 человек, и он может быть расположен рядом с университетом для доступа к новым инженерным талантам. Представитель SK Hynix подтвердил Reuters, что планирует выбрать строительную площадку в следующем году, но еще не принял решения о том, где строить.
Ранее на этой неделе президент Джо Байден подписал двухпартийный законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности страны по сравнению с Китаем в области производства микросхем. Закон о чипах и науке предусматривает выделение более 52 миллиардов долларов на развитие исследований и производства в США. Как отмечает South China Morning Post, принятие закона может помочь США создать так называемый Альянс Chip 4 между собой, Южной Кореей, Тайванем и Японией, чтобы оказать дополнительное давление на Китай в цепочках поставок.
Примечательно, что тем, кто получает субсидию в соответствии с Законом о чипах, запрещено расширять производство в Китае за пределами «устаревших» 28-нанометровых продуктов в течение 10 лет. Если заводы в Китае не смогут модернизировать свои производственные технологии, они, по-видимому, потеряют свою конкурентоспособность. В июле SK Group заявила, что потратит 22 миллиарда долларов на производство, биологические исследования и экологически чистую энергию в США. Из этих инвестиций 15 миллиардов долларов пойдут непосредственно на исследования и разработки в области полупроводников и на создание вышеупомянутого предприятия по производству передовых технологий.