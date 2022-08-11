Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
На торговой площадке Aliexpress курс доллара вновь опустился ниже 69 рублей
Разберёмся какие товары на данный момент интересуют пользователей китайской площадки
анонсы и реклама
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

  Буквально две недели назад мы обсуждали дела на валютном рынке, и при курсе в 59 рублей 40 копеек за 1 доллар, торговая площадка Aliexpress рассчитывала оплату по курсу в 70 рублей за 1 доллар, и учитывая все факторы, ожидалось дальнейшее ослабление рубля. Однако, как всем показал этот год, всё меняется по одному слову. После заявлении о возможной блокировке иностранных валют на счетах курс доллара с 63 рублей за условную единицу упал до 60 рублей, и наблюдается динамика бокового движения.

  На фоне вышеизложенного просел и курс американского доллара на Aliexpress, товары стали немного доступнее, хотя ожидалось, что ценники будут уверенно расти. На данный момент курс на площадке составляет 68 рублей 72 копейки за доллар. И посмотрим, что на данный момент популярно среди пользователей популярной торговой площадки: ZEUSLAP 27 "2K 165Hz за 16,800 рублей с учетом купонов

  27 дюймов, IPS матрица, 2К разрешение, 165 Гц частота обновления экрана делают данный вариант неплохим вариант, учитывая по какой цене предлагают мониторы такого же уровня местные продавцы.

  Можно также немного сэкономить при покупке видеокарты Yeston RTX 3060 на 12 ГБ видеопамяти

  Экономия составит порядка 7 тысяч рублей, так как самое бюджетное решение RTX 3060 на российском рынке, в лице Palit Dual, стоит 38,990 рублей. Очевидно, у Yeston более массивное охлаждение, однако для данной модели в огромном радиаторе нет большой необходимости, даже простенькая СО от Palit с данным чипом справляется.

  По относительно неплохой цене можно приобрести и шестиядерный AMD Ryzen 5 5600X

  Хорошо известный 7-нанометровый процессор, с базовой частотой 3,7 ГГц, процессор неплохо подходит для любых задач, будь то игры или рабочие программы.

  Уже устаревший, но далеко не бесполезный комплект на 12-ядерном Intel Xeon 2670 подешевел до 8,470 рублей

  Учитывая что вы получаете полный комплект из материнской платы, процессора и 16 ГБ оперативной памяти в полтора раза дешевле одного процессора R5 5600X, то это находка. После разгона процессора в паре с хорошей видеокартой данное решение может вам выдать 60-70 FPS на FullHD в CyberPunk 2077, это при максимальных настройках графики. Без разгона вы получите 50-55 кадров.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарта #процессор #aliexpess #цены #монитор #рубль #доллар #материнская плата #курс
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Цифровой доллар становится привлекательнее банковского
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
114
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
87
Samsung Galaxy Flip 4 – Snapdragon 8+ Gen1, две 12-МП камеры и старый дизайн по цене от $999
2
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
21
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
7
Курс Эфира может обвалиться на фоне роста инфляции в США, перехода на PoS и остановки майнинга
6
Цены на видеокарты продолжают валиться – GeForce RTX 3090Ti на Newegg стоит всего 75 500р
19
NVIDIA vs AMD – какую видеокарту купить, если у вас есть всего 35 000 рублей
13
Спрос на видеокарты NVIDIA со стороны геймеров существенно снизился
2
На фоне впечатляющей игровой производительности Ryzen 7000 цена Ryzen 7 5800X3D упадёт — инсайд
7
Кто делает лучше видеокарты: NVIDIA или AMD – выбираем самый выгодный флагман 2022 года
8
В России предложили блокировать переводы от 10000 руб, в целях борьбы с мошенниками
2
Стоимость Ryzen 7 7700X окажется не выше $300, а ценник на Ryzen 9 7900X и 7950X подрастёт — инсайд
14
MSI подарит одному счастливчику материнскую плату на базе чипсета X670, но есть один нюанс
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают наилучшую производительность с памятью DDR5-6000
1
Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro стоимостью от $280
+
Intel дразнит будущих покупателей заманчивыми ценами видеокарт Arc, но этого может оказаться мало
5
Google добавила новые функции улучшения сна в Android 13
1
IQOS может исчезнуть из российской розницы
16
Российские учёные вывели на орбиту спутники с уникальными плазменными двигателями
8

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
73
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
201
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
22
Главные игры августа 2022 года
10
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
60
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
4

Сейчас обсуждают

Smytjan
22:20
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Bernigan
22:20
На Али вроде видел отзыв чела, который купил её в период низких цен, было как раз где то до 9к, новая
На торговой площадке Aliexpress курс доллара вновь опустился ниже 69 рублей
Лопшо Педунь
22:20
гуляй в слитом унитазе, общение прекращаю ты бесполезен как гавно
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Bernigan
22:19
Так этих ублюдков
Суд обязал Тинькофф банк вернуть пользователю 1,3 млн рублей, заработанные на арбитраже
Smytjan
22:18
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Лопшо Педунь
22:16
в такой стилистике обычно "вежливый" пишет
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Bloodrender
22:15
B660M MORTAR до 9к? Совсем болезненный? Она столько нигде не стоила и в рабской РФии никогда не будет стоить 9к.
На торговой площадке Aliexpress курс доллара вновь опустился ниже 69 рублей
Smytjan
22:15
Написал тебе коммент, цензура не пропустила. Ты уж извини. Сам догадаешся куда тебе идти))
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Лопшо Педунь
22:14
слился в унитаз сотый раз
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Лопшо Педунь
22:14
это твое фото, петушок
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем