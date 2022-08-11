Разберёмся какие товары на данный момент интересуют пользователей китайской площадки

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Буквально две недели назад мы обсуждали дела на валютном рынке, и при курсе в 59 рублей 40 копеек за 1 доллар, торговая площадка Aliexpress рассчитывала оплату по курсу в 70 рублей за 1 доллар, и учитывая все факторы, ожидалось дальнейшее ослабление рубля. Однако, как всем показал этот год, всё меняется по одному слову. После заявлении о возможной блокировке иностранных валют на счетах курс доллара с 63 рублей за условную единицу упал до 60 рублей, и наблюдается динамика бокового движения.

На фоне вышеизложенного просел и курс американского доллара на Aliexpress, товары стали немного доступнее, хотя ожидалось, что ценники будут уверенно расти. На данный момент курс на площадке составляет 68 рублей 72 копейки за доллар. И посмотрим, что на данный момент популярно среди пользователей популярной торговой площадки: ZEUSLAP 27 "2K 165Hz за 16,800 рублей с учетом купонов

27 дюймов, IPS матрица, 2К разрешение, 165 Гц частота обновления экрана делают данный вариант неплохим вариант, учитывая по какой цене предлагают мониторы такого же уровня местные продавцы.

Можно также немного сэкономить при покупке видеокарты Yeston RTX 3060 на 12 ГБ видеопамяти

Экономия составит порядка 7 тысяч рублей, так как самое бюджетное решение RTX 3060 на российском рынке, в лице Palit Dual, стоит 38,990 рублей. Очевидно, у Yeston более массивное охлаждение, однако для данной модели в огромном радиаторе нет большой необходимости, даже простенькая СО от Palit с данным чипом справляется.

По относительно неплохой цене можно приобрести и шестиядерный AMD Ryzen 5 5600X

Хорошо известный 7-нанометровый процессор, с базовой частотой 3,7 ГГц, процессор неплохо подходит для любых задач, будь то игры или рабочие программы.

Уже устаревший, но далеко не бесполезный комплект на 12-ядерном Intel Xeon 2670 подешевел до 8,470 рублей

Учитывая что вы получаете полный комплект из материнской платы, процессора и 16 ГБ оперативной памяти в полтора раза дешевле одного процессора R5 5600X, то это находка. После разгона процессора в паре с хорошей видеокартой данное решение может вам выдать 60-70 FPS на FullHD в CyberPunk 2077, это при максимальных настройках графики. Без разгона вы получите 50-55 кадров.

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