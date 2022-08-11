На рынке валют ощущается ослабление рубля, разберёмся на какую валюту стоит перейти в данный период времени

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Вновь мы наблюдаем на рынке валют полнейший хаос, на российском рынке наблюдается изменение тренда, но стремительного роста американской валюты не происходит. На данный момент доллар торгуется на уровне 60 рублей 65 копеек. Безусловно остановилось и чрезмерное укрепление рубля, всё очевиднее становится, что до отметок в 55-57 рублей за американский доллар мы вряд ли дойдём. Связано это с постепенным восстановлением торговых путей и увеличением импорта. Одновременно с этим потихоньку стынет и рынок энергоносителей, цена на нефть опустилась ниже 98 долларов за баррель. Однако, от резкого роста курса доллара и евро нас оградили новости связанные с возможными санкциями против Национального клирингового центра, которые в случае их реализации могут заморозить все средства физических и юридических, находящиеся в валюте недружественных стран.

Естественно, после таких новостей большинство людей устремились поскорее избавиться от долларов и евро со счетов, ну и естественно покупать на перспективу также желания ни у кого нет. Велика вероятность ввода новых санкций уже осенью, после проведения возможных референдумов на территории Херсонской и Запорожской областях. Планируются данные мероприятия уже в первой половине сентября.

Большинство экспертов рекомендуют в случае сомнения в отечественной валюте, обратить внимание на китайский юань. Цена на китайскую валюту в рамках торгов движется синхронно с американским долларом, но при этом нет рисков с заморозкой активов на счетах. Однако, с китайской валютой есть свои риски. Напомним: считанные дни прошли с того момента, как Китай и США были на пороге начала войны, ситуация вокруг Тайваня остается накалённой. В случае серьезного обострения ситуация, Китай также может попасть под санкционное давление со стороны западных стран, что естественно, скажется и на держателях китайского юаня.

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Учитывая всё вышесказанное, стоить задуматься о переходе на цифровые активы, в которых нет подобных санкционных рисков, где токены находящиеся на вашем кошельке, принадлежат только вам и никому больше.