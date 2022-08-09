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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Доходность майнеров растёт, а PoS уже стучится в окно
Отечественные ритейлеры продолжают опускать цены на свои товары готовясь к глобальным изменениям на рынке
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  До сентября остаются считанные недели, а вместе с ним, если верить команде разработчиков Ethereum, стоит ожидать и окончательного слияния сетей и отказ от злосчастного алгоритма работы - Proof of Work. За последнее время, майнеры неплохо прибавили в доходности на видеокартах, этому поспособствовали как рост курса самого Ethereum до отметки в 1,800 долларов за монету, так и массы других токенов на алгоритме PoW. Добавляет прибыли отечественным шахтёрам и постепенное укрепление американской валюты, последние дни доллар торгуется выше 60 рублей за условную единицу.

  Посмотрим как обстоят дела с окупаемостью видеокарт у майнеров. По традиции возьмём в расчет видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, рассмотрим самый бюджетный вариант, на данный момент времени это Palit Dual

  Как мы видим цены продолжают падать, 45,990 рублей за 3060 Ti уже кажется более ли менее приемлемым в условиях не угасающего майнинг-сезона. Выдаёт данная карточка как мы помним 60 MH/s

  На сегодняшний день это 101 рубль в сутки, с учётом потребления электроэнергии выходит 86 рублей в сутки чистой прибыли. Получается данный экземпляр в таких условиях окупится за 535 дней беспрерывной работы, и если не учитывать надвигающийся PoS криптовалюты №2, то результат вполне неплохой. Если заглянуть в наши предыдущие статьи на эту темы, были периоды, когда окупаемость была свыше 2,000 дней.

  Благо на этот раз разработчики ETH обещают, в ближайшие месяцы благополучно перевернуть страницу дорожной карты c майнингом, и начать творить историю уже на долгожданном алгоритме работы Proof of Stake. 

  Все эти радости еще ждут нас впереди, однако уже сейчас многие карточки потеряли в цене, к примеру: Nvidia GeForce RTX 3060 от того же вендора доступна ниже 39 тысяч рублей

  Еще недавно по такой цене мы наблюдали лишь старенькие GTX 1660 Ti/Super, а уже сегодня можно приобрести свеженькую RTX 3060, со всеми современными технологиями и вдвое большим объёмом видеопамяти, которая предоставит доступ уже к абсолютно любым современным проектам, на высоких настройках графики.

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  Будем смотреть за развитием событий вокруг майнинга и рынка криптовалют, есть надежда, что скоро мы увидим более низкие цены, вспоминая последние два года, если вам необходимо обновить ваше железо, стоит оформить заказ на всякий случай.

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