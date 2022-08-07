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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В Blender 3.2 появилась новая фишка, упрощающая жизнь для многих пользователей
Автор из Чехии добавил новый инструмент для создания 3D городов, без необходимой кропотливой работы над каждым зданием
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  В условиях санкционного давления и крупным оттоком специалистов IT индустрии, всё заманчивее становится получение навыков в работе с 3D дизайном, моделированием и рендерингом. Получение даже базового багажа знаний в этой индустрии достаточно долгий и требующий от новичков максимального усердия процесс. До достижений первых результатов пройдёт не малое количество времени, но данные навыки, однозначно, не будут бесполезными.

  Стоит отметить, что и сами инструменты со временем совершенствуются и делают работу над различными проектами всё проще и удобнее. Одним таким новшеством в популярном 3D редакторе стал новый аддон - Buildify, чешского автора Павла Олива.

  Благодаря данному дополнению вы сможете легко и быстро создавать здания, улицы или воссоздавать целые кварталы без кропотливой работы над каждым отдельным объектом. Благодаря данному аддону вы можете помимо лёгкого создания объекта, легко менять его внешние данные: расположение окон, дверей, лестниц. каких либо добавлений по типу вывесок, антенн, кондиционеров, делающие каждое здание уникальным не только по геометрии.

  Данная фишка придётся по душе многим пользователям, работающим над созданием локаций для игр или мультфильмов, тем более данный плагин может работать совместно с аддоном Blender-OSM, позволяющим переносить на ваш рабочий "холст" готовую геометрию из существующих городов в пару кликов. В комбинации два этих инструмента позволят создать готовый район с уже оформленными зданиями, где при необходимости вы сможете просто внести свои изменения, сэкономив гигантское количество времени

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  Само дополнение абсолютно бесплатно, вы лишь можете поддержать автора за его старания.

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#игры #инструменты #разработчики #работа #blender #3d графика #buildify
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