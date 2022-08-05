Однако эти фишки обойдутся в дополнительную копеечку своим пользователям, накинуть придётся порядка 60%

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Подписки Xbox/PC Game Pass от Microsoft уже очень популярна, но это не значит, что гигант из Редмонда не добавляет новые функции постоянно. Последнее дополнение должно быть очень кстати для тех, у кого большие семьи: новый план, который позволяет подписчикам добавить четырех дополнительных людей в свою учетную запись. Он также тестирует виджет как часть Windows 11 Insider Preview Build.

Microsoft пишет, что сейчас тестирует предварительную версию уровня общего доступа Game Pass в Колумбии и Ирландии, которая доступна только для инсайдеров Xbox. Представитель сказал, что каждый добавленный участник плана «будет иметь свой собственный уникальный доступ к играм, контенту и преимуществам Xbox GP Ultimate», хотя некоторые части пакета могут измениться на основе пользовательских отзывов.

Новая опция будет дороже, чем текущий уровень Game Pass Ultimate высшего уровня, который составляет 14,99 долларов в месяц. Microsoft никогда не говорила точно, сколько это будет стоить, но пишет, что пользователи могут обменять один месяц Ultimate на 18 дней плана общего доступа, поэтому окончательная цена может составлять от 25 до 30 долларов в месяц, что довольно хорошо, когда пять человек используют один и тот же аккаунт.

Пока нет ни слова о том, когда Microsoft может предоставить семейный план Game Pass (или как там он в конечном итоге называется) на глобальное развертывание. Компания заявила, что в этом году у нее будет больше информации.

В связанных новостях Microsoft сообщила в своём официальном блоге Windows Insider, что тестирует виджет Game Pass для 11 винды среди инсайдеров на канале Dev. Виджет покажет новые игры, добавленные в сервис, названия, которые скоро будут удалены, и другие игры из выбранных категорий. Нажав на виджет, пользователи перейдут прямо в приложение Xbox, где они смогут установить игры, проверить отзывы и т. д.

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Функция виджета, над которой в данное время работают, позволит пользователям войти в свой аккаунт Xbox и быстро вернуться к недавно запущенным играм. Они также могут видеть персональные рекомендации. «Предварительный обзор виджета Game Pass доступен в списке вместе с другими виджетами, которые приближают вас к прогнозам погоды, спорту и другому полезному контенту», — пишет Microsoft.