Технологический гигант заявил, что вынужден будет переложить инфляционное давление на могучие плечи своих покупателей

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Снижение продаж ПК является одной из причин низкой доходности Intel в прошлом квартале, но графическое подразделение компании также понесло огромные убытки в размере 507 миллионов долларов. Производитель чипов подтвердил слухи о том, что планирует поднять цены на различные свои чипы в четвертом квартале, а также упомянул, что закроет свой бизнес памяти Optane.

В четверг Intel опубликовала отчет о прибылях и убытках за второй квартал 2022 года. Выручка компании технологического гиганта упала на 22% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 15,3 млрда долларов, закончив квартал с чистым убытком в размере 454 миллионов долларов. Производитель микросхем частично обвинил в этом ослабление спроса на ПК и комплектующие, вызванное недавним спадом экономической активности. В последние несколько лет спрос на компьютеры резко возрос, поскольку пандемия вынудила людей работать и проводить больше времени дома. В результате многие технологические компании получили рекордную прибыль, но, похоже, этому пришел конец: Intel заявила, что ожидает сокращение рынка ПК на 10% в этом году.

Компания подтвердила недавние сообщения о том, что планирует повысить цены на широкий спектр продуктов, включая процессоры, чипы Wi-Fi и контроллеры. Повышение цен вступит в силу в четвертом квартале, а финансовый директор Intel - Дэвид Зинснер заявил, что они пострадали от роста инфляции, который в какой-то момент должен быть переложен на клиентов.

Выручка Client Computing Group Intel, в которую входят потребительские процессоры, снизилась на 25% в годовом исчислении, но все же получила прибыль в размере 1,1 млрд долларов. Генеральный директор Intel - Пэт Гелсингер заявил, что некоторые из их крупнейших клиентов сокращают уровень запасов со скоростью, невиданной за последнее десятилетие. Сообщается, что на рынках потребительских и образовательных ПК произошло самое большое падение спроса на процессоры.

Между тем, Accelerated Computing Systems and Graphics Group в этом квартале понесла убытки в размере 507 миллионов долларов. Гелсингер упомянул, что компания не достигнет своей внутренней цели по продаже четырех миллионов графических процессоров Arc в этом году, а также рассказал о проблемах, с которыми компания столкнулась при разработке графических драйверов. «Мы думали, что сможем использовать стек интегрированного графического программного обеспечения, но он был совершенно неадекватным для требуемых уровней производительности, совместимости с играми и так далее», — сказал он.

Компания также упомянула, что закрывает свой бизнес по производству памяти Optane и прекращает разработку своей технологии 3D Xpoint, в связи с чем в этом квартале она понесет убытки от обесценивания запасов на сумму 559 миллионов долларов. Производитель чипов продал свое подразделение SSD SK Hynix в 2020 году, но изначально решил сохранить Optane.

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Intel подтвердила, что она также продала своё подразделение по производству дронов, в который входило около 9 тысяч моделей, которые обеспечивали световые шоу для различных мероприятий, к примеру как: Олимпийские игры и шоу в перерывах матчей Суперкубка. Согласно сообщению The Register, подразделение купил брат Илона Маска - Кимбал.

Тем не менее Зинснер сохранял оптимизм в отношении того, что ситуация может улучшиться в конце этого года. «Мы считаем, что переходим в стадию восстановления, и последние два квартала являются финансовым дном для компании», — сказал он. Начиная со следующего года, Intel, скорее всего, получит выгоду от недавно принятого Закона о чипах, который дает полупроводниковой промышленности поддержку в размере 52 миллиардов долларов в виде субсидий, которые пойдут на строительство новых заводов.