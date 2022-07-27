Популярный майнер опубликовал пошаговую инструкцию по настройке майнинга на видеокартах

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И в очередной раз майнинг на видеокартах никак не хочет уйти в забвение, опытный майнер опубликовал продолжение к своему предыдущему видео, посвященному криптовалюте Kaspa(KAS). Напомним: ранее The4atlanin на своём youtube-канале подробно описал свой опыт с новой криптовалютой и рассказал, насколько ему удалось увеличить свой доход от майнинга на видеокартах AMD. И вот сегодня выходит аналогичное видео, в котором раскрывается возможность также увеличить свой доход и на карточках зелёного лагеря. На этот раз функцию дуал-майнинга открывает команда разработчиков проекта LolMiner, именно эти ребята провернули такой же финт ушами во времена добычи криптовалюты Ton.

Само собой, такого рода нововведения лишь ухудшают ситуацию на рынке видеокарт, если еще вчера мы могли приобрести к примеру: GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080TI по цене в 109,990 рублей

То уже сегодня на фоне ослабления российского рубля и выхода подобных новостей, цены выросла на 13 тысяч кровно заработанных.

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Радует лишь то, что на этот раз команда разработчиков Ethereum наконец сплотилась и готова перевести свой проект на новый алгоритм работы - Proof of Stake. На последней конференции EthCC, проходящей в Париже, Виталик Бутерин дал чётко понять, что любителям алгоритма Proof of Work останется монета Ethereum Classic, а вот сможет ли она в полной мере возместить потерю доходности после ухода более продвинутого Eth, будем следить.