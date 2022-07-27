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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Ethereum и Kas теперь доступны для Дуал-майнинга на видеокартах Nvidia
Популярный майнер опубликовал пошаговую инструкцию по настройке майнинга на видеокартах
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  И в очередной раз майнинг на видеокартах никак не хочет уйти в забвение, опытный майнер опубликовал продолжение к своему предыдущему видео, посвященному криптовалюте Kaspa(KAS). Напомним: ранее The4atlanin на своём youtube-канале подробно описал свой опыт с новой криптовалютой и рассказал, насколько ему удалось увеличить свой доход от майнинга на видеокартах AMD. И вот сегодня выходит аналогичное видео, в котором раскрывается возможность также увеличить свой доход и на карточках зелёного лагеря. На этот раз функцию дуал-майнинга открывает команда разработчиков проекта LolMiner, именно эти ребята провернули такой же финт ушами во времена добычи криптовалюты Ton. 

  Само собой, такого рода нововведения лишь ухудшают ситуацию на рынке видеокарт, если еще вчера мы могли приобрести к примеру: GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080TI по цене в 109,990 рублей

  То уже сегодня на фоне ослабления российского рубля и выхода подобных новостей, цены выросла на 13 тысяч кровно заработанных.

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  Радует лишь то, что на этот раз команда разработчиков Ethereum наконец сплотилась и готова перевести свой проект на новый алгоритм работы - Proof of Stake. На последней конференции EthCC, проходящей в Париже, Виталик Бутерин дал чётко понять, что любителям алгоритма Proof of Work останется монета Ethereum Classic, а вот сможет ли она в полной мере возместить потерю доходности после ухода более продвинутого Eth, будем следить.

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#майнинг #криптовалюта #ethereum #pos #kaspa #бутерин #виталик
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Вежливый__HIMARS
21:40
так в Одессе НАТО или амеров нет. да и все равно странно. флагман вроде как должен уметь защищать себя от ракет.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Hellbeast
21:40
Сейчас Европа перейдет на такой газ пододеяльный
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
V.L.A.D.L.E.N
21:39
Главное, чтоб доучиться успели, а то возвращаться некуда будет.😆
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
V.L.A.D.L.E.N
21:38
Украина в составе СССР - процветающая республика с мощной промышленностью и сельским хозяйством. Де Юкрейн "незалежный" - обоссаная блядина в поисках богатого папика.😆
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Разумник
21:36
Пациент выпей таблеточку. У тебя словарный запас так и остался на низком уровне. Ты совсем даун-имбецил, kurwa.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Вежливый__HIMARS
21:36
да всем кого знаешь.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Misha Stahh
21:36
куда скинуть на лечение?
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Hellbeast
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GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Вежливый__HIMARS
21:35
что ты несешь далбаеб. иран перекозлил древнючие амерские БПЛА. но это говно рабсии надо потому что никакого своего впк там нет. есть склад совковой техники, местами модернизированной.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Муж_ЗАГЛOTA
21:34
паромы из живых гоблинов ОКРАИНЫ пенсионного возраста, ибо они пожирнее, и как гов*ецо не тонут)))))
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
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