Проблемы с Северным Потоком-1 убивают экономику европейских стран, санкционный бумеранг

Уже шестой месяц продолжается санкционная война между Россией и "Коллективным Западом". Всем известно, как всё закрутилось в феврале, хотя если начать копаться во всём этом, то мы докопаем вплоть до девяностых годов, сейчас не об этом, мы говорим о том, что происходит в настоящее время.

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Случилось следующее, компания Siemens Energy, занимающаяся изготовлением оборудования и компонентов для нефтегазовой промышленности, а также предоставляющая услуги по обслуживанию своих продуктов, отказалась доставлять турбину для северного потока, обслуживаемую на территории Канады. Причинами были обозначены санкционные ограничения, данное недоразумение подтолкнуло цену на газ выше. В этот момент у канцлера Германии Олафа Шольца наверняка начали потеть ладошки, так как даже Россия от данных обстоятельств страдает меньше Германии. Если российская экономика частично возмещает ущерб от снижения объёма поставок стоимостью оставшихся объёмов, то немецкая промышленность получает только большие проблемы.

И тут выясняется, что еще одна турбина нуждается в обслуживании, и придётся приостановить еще одну трубу. Данная новость за сутки подняла стоимость газа на 19%, в настоящее время цена на газ зависла на отметке в 2,239 долларов за кубометр, что просто уничтожает промышленность многих стран Евросоюза, и не только. Так сложилось, что лето 2022 года проходит в условиях аномальной жары, а это вынуждает население включать в помещениях кондиционеры, тем самым увеличивая энергопотребление и необходимость в природном газе.

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Стоит отметить, на данный момент вопрос с проблемами в передачи турбины решены, и уже скоро поставки газа по Северному Потоку-1 частично будут возобновлены.