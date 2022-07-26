В отечественных магазинах продолжают снижаться цены на видеокарты

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На фоне падения рынка криптовалют снижаются и цены на видеоускорители. Сегодня нам посчастливилось наблюдать, как за сутки цена второй криптовалюты обрушилась более чем на 10%, достигнув 1,370 долларов за токен, что неслабо ударило и по криптодобытчикам, Причиной этой картины стала макроэкономическая ситуация во всём мире, из-за которой инвесторы предпочитают выходить из высокорискованных активов, тот же Bitcoin просел на 5.5%. Дальнейшее движение криптовалют определится в ближайшие дни, зависит всё от результатов заседания Федеральной Резервной Системы США.

Время от времени за движениями в майнинг индустрии следят и отечественные ритейлеры, так как цены на видеокарты в магазинах снижаются вслед за криптовалютными курсами. Цены хоть и неохотно, но уверенно ползут вниз, на сегодняшний день можно приобрести к примеру: PowerColor AMD Radeon RX 6700XT

Отличная видеокарта на данный момент в ценовом сегменте до 50 тысяч рублей, мощнее чем Nvidia RTX 3060 Ti, дешевле чем Nvidia RTX 3070, да еще и объём видеопамяти с большим потенциалом, вдобавок и неплохое охлаждение конкретно у данного исполнения, та же RTX 3060 Ti скорее всего будет с менее эффективной системой охлаждения.

Из флагманского сегмента снизилась цена на модель: GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Цена снизилась до 109,990 рублей, достойная система охлаждения, огромный потенциал в любых задачах, 384-битная шина видеопамяти и дополнительный год гарантии при регистрации продукта на сайте Gigabyte. Ранее очень заманчивым предложением выглядела модель: MSI NVIDIA GeForce RTX 3080

По цене в 79,990 рублей данные модели, в исполнении MSI Gaming, быстро раскупили.

Из бюджетного сегмента для игр в FullHD можно рассмотреть хорошо знакомую: Palit NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER

Минусы очевидны, 1 вертушка, 6 ГБ видеопамяти, отсутствие некоторых технологий, но при этом данное решение еще даст поиграть даже в новейшие проекты, хоть и не на максимальных настройках. Производительность данного малыша на уровне старичка GTX 1080.

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Есть резон подождать до середины осени, к тому моменты разработчики Ethereum планируют перейти на алгоритм Proof of Stake, но есть опасения попасть в ситуацию, где со стороны майнеров спрос испарится, но с другой стороны дорогой доллар подтолкнёт цены на железо вверх. Как говорится: будем посмотреть.