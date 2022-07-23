Несмотря движение рынка криптовалют и ослабление курса рубля, отечественные магазины снижают цены на видеокарты

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Наконец можно уверенно сказать, что у отечественных продавцов разум возобладал над эмоциями. Несмотря на последние события российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоускорители. Напомним, за последние две недели криптовалюта неплохо восстановилась, Bitcoin вырос на 25% с отметки в 18,900 долларов за монету, но нас больше волнует другой проект, напрямую влияющий на доходы видеокартных майнеров, Ethereum же вырос на целые 60%, долетев до цены в 1,640 долларов с 1 тысячи. Более того, в этот период отскочила и американская валюта, на данный момент курс USD/RUB повис на уровне 58 рублей за 1 доллар.

Как на данный момент обстоят дела у шахтёров? Возьмём в пример карточку Nvidia RTX 3060 Ti имеющую неплохой запас мощности, все современные технологии, ни много ни мало видеопамяти - 8 ГБ на борту, умеренное потребление и народную любовь среди майнеров.

47,990 рублей на данный за Palit NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, данная карточка приносит майнерам 60 MH/s потребляя при этом в районе 120w. Исходя из этих показателей получаем следующую картину:

С учетом электроэнергии видеокарта приносит порядка 63 рублей в сутки, наблюдается небольшой рост доходности шахтёров, но при этом магазины продолжают опускать цены. В данной ситуации при условии +/- такой же доходности, RTX 3060 окупится у майнера за 2 года, это уже далеко не 5 лет как месяцем ранее, и то, что ритейлеры продолжаются опускать цены не может не радовать.

Подешевел также безусловный флагман 2020-2021 года, который еще долгие годы будет радовать своих обладателей, но при условии, что видеокарта на гарантии: Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3090

Данное решение самое недорогое среди RTX 3090, и со своими минусами, например: странное решение с переходниками по питанию, возможно автор статьи чересчур заостряет внимание на этом, но всё же.

Проблема всех моделей 3090 в долгосрочной перспективе может стать двусторонняя распайка банок памяти, учитывая особо высокие температуры GDDR6X, охлаждение тоненьким бэкплейтом с обратной стороны кажется весьма сомнительным. Вот именно поэтому наличие гарантии на картах 3090 и 3090 Ti обязательны, возможно это излишняя паника со стороны того же автора, но при покупке данного чуда современных технологий, лучше будет продумать дополнительное охлаждение на бэкплейте. В остальном имея RTX 3080 того же вендора и вариации, могу уверенно заявить, что решение отличное, охлаждение справляется на ура, при любых задачах температуры невысокие и у видеочипа и у памяти, также при выборе между Gigabyte Gaming и Palit GamingPro исходил от наличия предохранителей по цепям питания. Видеокарта на годы вперёд, и изучая проблемы GTX 10-ой серии, понял что ремонтировать в случае чего карты с предохранителями обходится дешевле. Единственное, как уже упомянул ранее, не нравится решение с внутренним переходником, между адаптером и бэкплейтом.

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Во всяком случае данная с ценой в 139,990 Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3090 уже дешевле нежели на старте продаж в 2020, в то время её ценник стартовал от 143 тысяч рублей за самые дешевые Eagle и Ventus. Конкретно Gigabyte Gaming стартовала с ценой в 147 тысяч рублей.