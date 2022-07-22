Отечественная валюта после заседания ослабла до отметки в 59 рублей за 1 американский доллар

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Сегодня прошло заседания Центрального Банка Российской Федерации, по итогу данного мероприятия регулятор снизил процентную ставку сразу на 150 базисных пунктов, с 9,5% до 8%. Стоит добавить, что данное снижение оказалось выше даже самых смелых ожиданий, эксперты в сфере финансов прогнозировали снижение ставки в диапазоне 50-100 базисных пунктов. После оглашения новой ключевой ставки валютная пара USD/RUB выросла до 59 рублей 13 копеек за 1 американский доллар. Однако, это была краткосрочная реакция, так как на момент написания статьи курс доллара опустился до 58 рублей за условную единицу. Валютный рынок всё больше походит на рынок криптовалют: что ни день, то бурный рост или стремительное падение.

Следующее важное событие в календаре - это заседания Федеральной Резервной Системы США, на котором уже будет рассматриваться процентная ставка на американский доллар, в этот день также стоит ожидать колебаний на рынке. До тех пор всё же больше шансов увидеть ослабление доллара к рублю. Уже после данного события будем наблюдать за ситуацией в стране. Так как Эльвира Набиуллина анонсировала продление части финансовых ограничений в России, установленных изначально до 9 сентября 2022 года, резкого ослабления отечественного рубля ожидать не стоит, стоимость доллара в таких условиях может быстро вырасти либо при снятии санкций, связанных с импортом, либо при снижении цен на сырьевом рынке.

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Не стоит забывать о надвигающейся рецессии: при снижении темпов экономического роста может рухнуть и рынок энергоресурсов, а вслед за ним иссякнет поток поступающей на биржу иностранной валюты. У такого сценария куда больше шансов, нежели у снятия торговой блокады со стороны запада.