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И вновь на рынке криптовалют творится некий беспредел, Bitcoin за последние сутки просел с 24,300 до 22,400 долларов. Очередную просадку многие записывают на счёт генерального директора и основателя компаний Tesla и SpaceX - Илона Маска. После публикации отчетов Tesla, стало известно, что 75% своих купленных ранее BTC, компания уже распродала, что могло заставить усомниться инвесторов в надежности криптовалют.
Однако, не одним этим событием богато информационное поле последних суток, этой ночью в китайской провинции Хэнань на улицах были замечены колонны танков. Видео с кадрами военных техники облетели интернет с заголовком "Танки в Китае защищают отделения банков от протестующих". И тут надо понимать возможные причины, уже не первый день в КНР проходят митинги, связанные с замороженными вкладами граждан в ряде банков. В конечном итоге все эти возмущения в стране могут отразиться на всём мировом рынке, в связи с этим возможно и дальнейшее ухудшение ситуации на рынках.
Как бы то ни было, результат мы видим на графиках криптовалют, вслед за BTC скорректировался и Ethereum, потеряв в цене порядка 7% процентов, что собственно могло подтолкнуть отечественных ритейлеров к очередному снижению цен на рынке видеокарт. Особенно заманчиво выделяется модель: MSI Nvidia GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO с 10 ГБ видеопамяти
79,990 рублей за одно из самых жирнющих исполнений, здесь вам и хороший разгонный потенциал, ясное дело, данный вариант уступает тем же Asus ROG Strix и EVGA, но обладает охлаждением того же уровня, отсутствием дополнительных переходников по питанию и наличием предохранителей. Осенью 2020 года цена на данную модель составляла 74,990 рублей, учитывая то, что майнинг до сих пор на слуху, разница в 5,000 не кажется столь катастрофической.
Мощный аналог от конкурентов в лице: Gigabyte AMD Radeon RX 6800XT GAMING OC
По цене в 69,990 рублей вы получите внушительные 16 ГБ видеопамяти, массивный радиатор с медной пластиной напрямую охлаждающий и видеочип, и банки памяти. Данное решение позволит на много лет закрыть вопрос необходимости обновления видеоадаптера в ПК.
Рынок видеокарт постепенно приходит в повседневное русло, что не может не радовать.