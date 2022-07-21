В ближайшие дни стоит ожидать еще большей просадки американской валюты

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Наконец-то мы вновь опускаемся до приемлемых цен на китайской торговой площадке Aliexpress, благодаря уверенному укреплению рубля, курс американской валюты на данный момент составляет 61 рубль 42 копейки. Все мы помним, по какому механизму происходит постепенное ослабление иностранных валют, и не стоит забывать о критической для экономики страны стоимости доллара, при которой Министерство Финансов России перейдёт к жесткому регулированию курсов. Пока что этому сценарию противится Эльвира Набиуллина, однако в случае чрезмерного укрепления отечественной валюты другого выхода для экономики не останется.

В ближайшие дни стоит ожидать еще большей просадки американской валюты, но даже сейчас многие товары смотрятся вкусно, попробуем разобрать, что пользуется популярностью на данный момент среди "шопоголиков".

Если начать наш список с карманных гаджетов, то наверно одним из самых популярных смартфонов последних двух лет является Poco F3 на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти

Сочетание чистой мощи, неплохой Amoled матрицы, качественной сборки и демократичной цены, делают данный смартфон поистине народным, единственной болезнью может являться датчик приближения, работающий по принципу "спящий часовой", не всегда готов, но ценой всё же аппарат берёт.

Далее вещица, которая придётся по душе игроманам: детище от Microsoft на рынке игровых консолей Xbox Series S 512G за 24,902 рубля

Понятное дело, помнится еще более вкусная цена в районе 23 тысяч, но часть заинтересовавшихся геймеров покупает уже сегодня, а часть еще подождёт в надежде более приятной цены.

Для фанатов компьютерного гейминга также есть интересное предложение: Yeston RTX3060 12 ГБ, это естественно не ноутбучный огрызок, весьма популярный вендор на китайском рынке ценой в 31 тысячу рублей

По отзывам пользователей, модель весьма недурна собой, хорошая система охлаждения, 3 кулера, память охлаждается от самого радиатора, безо всяких спорных решений по типу отдельных накладок.

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Друзья, если вы задумываетесь приобрести какую-то вещицу из Китая, начинайте набирать корзину и следите за новостями в отечественном инфополе, чем стремительнее курс доллара уйдёт вниз, тем резче ЦБ достанет для него нашатырный спирт.