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За последние дни американская валюта вновь протестировала уровень 55 рублей за 1 доллар, и есть высока вероятность пробития данной психологической отметки. В прошлый раз после пробития 55 рублей мы стремительно опустились до уровня в 52 рубля за условную единицу. Также стало известно о грандиозной распродаже в Поднебесной, где видеокарты начали продавать со скидками от 5 до 40% от рекомендованной стоимости. Конечно отечественные ритейлеры не столь же стремительны в вопросах о снижении цен на свои товары, но продвижения в этом ключе имеются.
Стоит отметить, что на фоне падения доллара, стремительно растёт рынок криптовалют, за последнюю неделю Bitcoin поднялся с 19 тысяч до 23,800 долларов, вслед за ним и поднялся курс основы для майнинга на видеокартах, Ethereum вырос с 1,000 до 1,600 долларов, 60% роста. Казалось бы, а почему же в таких условиях цены падают? Дело в том, что окупаемость видеоадаптеров остается на весьма плачевной. Возьмём для примера видеокарту Nvidia RTX 3060, на данный момент такую модель можно приобрести от 41,140 рублей
Если верить майнинг калькуляторам RTX 3060 даёт 48 MH/s на алгоритме Ethash на котором добывается Ethereum, и вот мы наблюдаем такую картину
При потреблении 110W в сутки, расходы на электроэнергию составляют 12 рублей за 24 часа, соответственно, по такой математике данная модель будет окупаться порядка 840 дней беспрерывной работы, но вдобавок не стоит забывать и о приближении перехода проекта Ethereum на алгоритм работы PoS.
Собственно по этим причинам российским магазинам приходится снижать цены на свои продукты: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Palit Dual OC доступна за 49,980 рублей
А добавив еще 4,500 рублей можно приобрести более интересную RTX 3070 от MSI с тремя вентиляторами и массивным радиатором
За 54,440 вы получаете 10-15% прироста в игровой производительности, более эффективное охлаждение и отсутствие возможности получить капризную видеопамять от Hynix.
А если вам хочется получить флагманскую модель, с большими возможностями, с более внушительным объёмом видеопамяти и монструозным охлаждением, стоит обратить внимание на NVIDIA GeForce RTX 3080 Palit GameRock 10Gb
Почти 80 тысяч за одну из лучших вариаций 3000-ой линейки, ранее GameRock продавалась от 90 тысяч рублей. Мы вновь приближаемся к приемлемым ценам.