Энергоносители вновь устремились вверх, на фоне удорожания нефти всё увереннее себя чувствует отечественная валюта

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Вновь российский рубль выходит из-под контроля, американская валюта продолжает стремиться к отметке в 50 рублей. Факторы укрепления остаются прежними, отечественные экспортёры получают сверхприбыль в валютной выручке, стоимость нефти марки Brent с начала недели поднялась до 106 американских долларов. Напомним, на прошлой неделе на новостях о скором визите президентом США Джо Байденом Саудовской Аравии, и возможном заключении договора о резком повышении добычи и экспорта нефти, курс черного золота удалось опустить до 100 долларов США. Однако, уже после данного события нефть вновь пошла вверх, переговоры провалились. Это удалось определить по последующим заявлениям с обеих сторон. Американский президент заявил, что не жалеет о своих словах по целям сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем, и также считает принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Впоследствии вновь повысились доходы экспортёров нефти, соответственно, всё больше вырученной валюты попадает на биржу и продавливают тем самым курсы доллара и евро. При этом нет достаточного количества импортёров, готовых выкупать эту самую поступающую валюту.

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В свою очередь Министерство Финансов до сих пор не утвердило новое валютное правило, по которому излишняя выручка с экспорта будет уходить на скупку валюты дружественных стран, с целью ослабить российский рубль. Судя по всему, 55 рублей - еще терпимый курс для российской экономики, однако, уже при стоимости в 50 рублей за доллар, МинФин начинает переходить к активным действиям. Хотя не стоит забывать о том, что в ближайшие дни ожидается очередное заседание Центрального Банка России, на котором будет обсуждаться понижение ключевой процентной ставки, а уже 26 июля начнётся заседание ФРС США. По логике мы можем опуститься еще на пару рублей ниже, затем ближе к концу месяца стоит ожидать очередного импульса роста, но дальше уже отталкиваться от условий на рынке.