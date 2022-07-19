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Несмотря на позитивную неделю, над рынком криптовалют постепенно сгущаются тучи
Одна из крупнейших компаний The Celsius готовится к продаже части своего майнинг оборудования, чтобы расплатиться по счетам
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  Банкротство The Celsius Network может затронуть не только ее клиентов, у которых появится уникальная возможность никогда больше не увидеть своих денег, это событие также повлияет на всю индустрию. Гигант кредитования криптовалюты владеет более чем 80 000 майнинговых установок и теперь может быть вынужден продать какую-то часть из этих активов, чтобы расплатиться с кредиторами. В результате цены на рынке подержанных крипто-машин понизятся еще больше.

  Крах TerraUSD в мае привел к тому, что платформа децентрализованного финансирования (DeFi) Celsius заморозила снятие средств, свопы и переводы между счетами клиентов из-за «экстремальных рыночных условий». На прошлой неделе компания подала заявление о банкротстве, из-за чего ее пользователи беспокоятся о том, когда и вернут ли они свои деньги. Bloomberg сообщает, что майнинговая дочерняя компания Celsius также подала заявку на защиту. Согласно заявлению Celsius Mining, ей принадлежит 80 850 Asic-майнеров, 43 600 из которых эксплуатируются, и к концу 2022 года она планирует запустить около 120 000 новых машин и добывать более 10 000 монет. Ожидается, что Celsius Mining начнёт распродажу старого оборудования ASIC. Проблема, однако, в том, что цены на эти машины упали на 50% до двухлетнего минимума, поскольку крипто-зима продолжается.

  CoinDesk пишет, что Celsius Mining уже продала с аукциона не менее 7000 недавно приобретенных майнинговых установок в июне по цене ниже рыночной. Ожидается, что с ликвидацией большего числа оборудования компаний, эта тенденция сохранится.

  Celsius подчеркивает, что подача заявления о банкротстве в соответствии с Главой 11 позволит реорганизовать свои финансовые обязательства, пока деятельность продолжается. Заявлено, что компания продолжит, по крайней мере, часть своего криптодобывающего бизнеса, чтобы расплатиться с большинством компаний, выдавших кредиты. У Celsius 100 000 кредиторов, в том числе необеспеченный иск в размере 81 миллиона долларов от фонда Pharos, базирующегося на Каймановых островах, и необеспеченный кредит в размере 12 миллионов долларов компании Alameda Research.

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  В то время как Celsius Mining использует машины ASIC, мы также наблюдаем падение цен на бывшее в употреблении оборудование для ПК, так как все больше видеокарт, которые когда-то использовались майнерами-любителями, попадают на торговые площадки.

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