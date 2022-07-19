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Последние дни рынок криптовалют начинает щекотать нервишки многим ценителям компьютерного железа, в период высоких цен довольно непросто расставаться со своими кровно заработанными средствами. Но увы, пока что мы откатились лишь до цен декабря 2020 года, но в это время уже наступал момент "Х". Кто-то увидит в этом моменте иностранный символ, кто-то математический, а кто-то и родной, отечественный.
Конкретно в декабре 2020 года мы могли приобрести видеокарту RTX 3070 от той же Asus по цене в 59,990 рублей, и уже дальше они в моменте пропали вовсе с продаж, и через некоторое время появились на прилавках за какие-то баснословные 120-130 тысяч рублей. И вот мы наконец вновь вернулись к этим значениям: Palit Nvidia GeForce RTX 3070 GamingPro OC можно приобрести за те же 59,990
Будем надеяться, что не повторится сценарий минувших двух лет, и мы не увидим вновь такого хаоса на рынке, но уже приятно видеть постепенное снижение цен.
Снизилась в цене и Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC
55,990 рублей, помнится в сентябре 2021 года данная модель оценивалась дороже 90 тысяч рублей, какое-то время держалась в этом диапазоне, затем наступил февраль и 120 тысяч в каталогах.
Цена на старушку Palit Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, если память не изменяет, в середине августа стартовала от 45,990 рублей, тот самый период, когда криптовалюты рухнули на 50% и висели в пессимистическом состоянии. Далее новый виток роста, забросивший ценники на данные модели за 60 тысяч
На данный момент данные модели уже доступны от 25,190 рублей. В мартовский переполох 1660 Ti переваливала за 70 тысяч отечественных рублей.
Можно сказать, что после всего этого хаоса мы вышли на финишную прямую: вот вроде и доходы майнеров просели вместе с рынками, вот упал курс доллара, вот невероятные распродажи в Китае, вдобавок и приближающийся переход на PoS проекта Ethereum, и вроде всё отлично, но, как показали эти два года, всё может измениться в течение суток.