реклама
Уже долгое время мы наблюдаем достаточно непростое положение на рынке видеокарт, с самого начала 2021 года мы наблюдаем кажущийся уже бесконечным криптобум. Если под конец 2020 каким-то чудесным образом еще худо-бедно можно было заказать видеокарту по рекомендованной цене, последующие полтора года такое провернуть удавалось не каждому.
Последнее время казалось, что еще чуть-чуть и мы придём к долгожданной криптозиме, с мега-распродажей видеоускорителей по супер низким ценам. Но затем вновь какие-то палки в колёса, то доллар подрастёт, то Ethereum подскочит, то разработчики PoS перенесут, и всё по новой. Однако, есть и хорошие новости из Поднебесной, если верить Wccftech то последние прайс-лист от китайских оптовиков выглядел так:
Как утверждают сами коммерсанты имеющие возможность лично побывать на богатейших рынках Китая, зачастую по одной и той же цене продаются модели от различных вендоров, но стоит понимать, частенько это оборудование после майнинга приведённое в идеальное состояние. Если переводить цены на российские рубли, то самое топовое решение от Nvidia RTX 3090 Ti обойдётся в 87,730 рублей, а народная RTX 3060 выйдет в 20,212 рублей, но рассмотрим золотую середину, за 12-гигабайтную RTX 3080 c 384-битной шиной придётся выложить 43,350 рублей.
Сразу отвечу на самые популярные вопросы:1. Это что за курс такой? Расчеты были проведены по курсу 62 рубля за 1 американский доллар; 2. И где ты видел такой курс, иди попробуй, купи по нему?!
Добро пожаловать на криптовалютный рынок, здесь можно приобрести цифровой доллар и расплатиться им на китайском рынке. И понятное дело, не каждый может позволить себе взять отпуск, отправиться в Китай, накупить всяческого добра, именно поэтому и процветает бизнес у местных перекупов на том же Авито, нашедших уже надежные контакты в самом Китае, или же периодически посещающих просторы его бескрайнего рынка.
Стоит также отметить, что данный прайс от 11 июля, учитывая резкое потепление на рынке криптовалют, наверняка стоимость может немного измениться.