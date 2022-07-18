18 июля Bitcoin вновь пробил отметку в 22,000 долларов, последняя неделя выдалась для рынков весьма позитивной

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Несмотря на закрепление индекса доллара на уровне 107 пунктов, это стоит отметить 20 летний максимум данного показателя. Однако, при том, что доллар на данный момент стоит дорого, относительно других мировых валют, рынки продолжают укрепляться: S&P500 вырос на 1.92%, Nasdaq на 1.79%, Bitcoin поднялся на 4.71%, в просадке находится по большому счету только индекс МосБиржы на -0.47%. Эксперты связывают данный позитив на рынках, с начавшимся в США сезоном отчётов, где часть компаний, среди которых: IBM, Tesla, Twitter, Bank of America, Netflix уже успели отчитаться за 2-ой квартал 2022 года. В целом показатели оказались выше ожиданий аналитиков, собственно это и могло дать заряд позитива на всех рынках, включая рынок криптовалют.

Теперь рассмотрим более подробно цифровые активы: за последнюю неделю, мало того, что неслабо вырос проект под названием Ethereum, который никак не даёт наконец опустить цены на рынке видеокарт, так еще и происходит что-то любопытное и среди других криптоактивов работающих на алгоритме PoW. Факторы роста второй криптовалюты ясны, нарушенное молчание команды разработчиков подтолкнуло стоимость ETH вверх, в совокупности с позитивом на рынке добросив его до цены в 1,490 долларов за токен, это с 1,000 за неделю.

Таблица с токенами доступными для майнинга на видеокартах



И вот парочка из этих монет показали в моменте серьезный рост, первым в временном промежутке оказалась монета Beam, выросшая почти в 3 раза за сутки 13 июля.

Beam

Затем эстафету приняла монета Firo начавшая рост 14 июля и достигнув вершины 16 июля, токен вырос в 5 раз за три дня.

Firo



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Очевидно, это вряд-ли результат каких то радостных новостей от разработчиков, или новых перспектив для этих монет, здесь скорее всего манипуляция крупного игрока, но не связано ли это со стимуляцией шахтёров докупать новое оборудование для майнинга, или же это просто совпадение?