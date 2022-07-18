реклама
Жаркое лето для криптодобытчиков судя по всему является такой же неожиданностью, как начало отопительного сезона для муниципальных служб, наступает внезапно, без каких либо предпосылок и может застать врасплох. В это чудесное время риски майнеров увеличиваются, в первую очередь им сложнее охлаждать своё оборудование, это касается и добытчиков на асик-майнерах и картежников. Тут всё логично, чем выше температура воздуха, тем сложнее охлаждать свои "лопаты" и соответственно увеличивается темп исчерпания ресурса видеокарт или асиков, здесь всё понятно, а вот второй нюанс, которого стоит опасаться инвесторам в железо, это повышение шанса возгорания, собственно, что и получилось у нашего героя.
После того как в одна из видеокарт перестала отображаться в ферме, после чего, товарищ майнер ринулся проверять, что же не так с его добром, и вот что ему повезло наблюдать:
Началось возгорание переходника Sata-Molex, превратившись уже в уголёк с оголенными проводками
Подгорел вдобавок и USB провод, фермеру еще повезло, что не полыхнул деревянный каркас на фоне, а вместе с этим и весь сельхоз. Это лишь подтверждает, что данное занятие может как приносить казалось бы какую-то выгоду, и то в настоящее время весьма сомнительно, учитывая как всё больше фермеров выкладывают своё отмайненное на Авито, но также может и в одночасье не просто погореть само, но и забрать вместе с собой ваше имущество. Многие шахтёры располагают своё добро прямо в жилых помещениях, что может угрожать жизни и здоровью как самого инвестора, так и его родных и близких.
Друзья, даже если вы занялись этим нехорошим делом, всегда соблюдайте технику безопасности: никакого дерева в конструкции, имейте обязательно углекислотный огнетушительно в помещении, вблизи к возможному очагу возгорания не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов (занавесок, ковров и тд), поменьше различных переходников, это касается и геймеров, по возможности использовать стабилизатор.
Поделюсь своим небольшим опытом: имея свой старинный блок питания на 450w, автор статьи приобрел себе еще в прошлом году новенькую RTX 3060 ti, и столкнулся с тем, что от блока питания доп. питание на видеокарту только 6pin, а обновить блок питания вдобавок не было возможности в этот же момент, пришлось купить дешевенький переходник Sata-8pin, и при какой либо нагрузке на карту, этот переходник грелся до безумия, очевидно при долгом использовании такого решения, он бы просто-напросто поплавился, так что пришлось как можно быстрее обновить и блок питания. Сразу отвечу наперёд, да, был глуп, неопытен, забыл перепроверить выходы блока питания.