Несмотря на существенное ослабление американской валюты, дочерняя компания Alibabы не спешит со снижением курса внутри площадки

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За последние недели мы наблюдали подъём американской валюты до отметок в 67 рублей за американский доллар, а уже на данный момент одна бумажка с Джорджем Вашингтоном оценивается в 57 российских рублей. Однако, на китайской торговой площадке курс взвинтили до неполных 74 рублей, что конечно немного ниже дофевральских отметок, но увы, когда мы уже успели закупить по курсу в 55 рублей, нынешние цены выглядят неприлично высокими.

Учитывая продолжающийся нисходящий тренд, есть надежда увидеть вновь очень вкусные цены на электронику из Поднебесной, конечно похода ниже предыдущего дна американской валюты ожидать не стоит. Возможно уже завтра мы сдвинемся с мертвой точки в ту или иную сторону, учитывая, что под закрытие пятничных торгов доллар снизился и зафиксировался на отметке 57 рублей, и только в понедельник отреагируют все остальные площадки.

Для понимания, насколько серьезно изменилась ценовая политика, возьмём пример: Видеокарта Yeston RTX 3080 на 10 ГБ видеопамяти, ранее стоившая 1,010 долларов

Выходила, как мы видим, порядка 57 тысяч рублей, а уже на сегодняшний день при цене в 940 долларов

Уже обходится в 68 тысяч рублей с учетом скидочного промокода. При том самом курсе 55 руб. 2 коп. данная покупка обошлась бы уже в 51,000 рублей.

27-процентный рост в цене выходит на примере флагманского игрового смартфона POCO F4 GT 8/128 ГБ

С 26,500 рублей цена выросла до неприличных 33,700 рублей, даже учитывая отличные технические характеристики, смартфон уже не кажется привлекательным по такой цене.

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Проблема в том, что в нынешних реалиях сложно предугадать, чего ожидать далее, откатится ли курс вновь до 50 или уже завтра сменится тренд, и американская валюта пойдёт к 70. На данный момент на российском рынке преобладает тенденция укрепления рубля, но в любой момент Министерство Финансов может искусственно его ослабить для поддержания экономики.