Дело было в Краснодарском крае...

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Хоть в данный период времени интерес к майнингу со стороны властей начинает потихоньку угасать, на фоне общего снижения курсов криптовалют и снижения доходности криптодобытчиков. Государство спешило с принятием срочных мер по сбору налогов с данного рода деятельности, видя какой лакомый кусок уходит из-под носа, но когда уже майнерские доходы начинают пробивать дно, интерес также угасает.

Однако, имеют место быть такие вот "Странные дела". Одному из майнеров, ведущему свой Youtube-канал, поступает видео от подписчика из Сочи по имени Михаил, в котором он делится своим жизненным опытом. Герой видео имеет уже не в наличии майнинг ферму мощностью в 4,000 MH/s, это грубо говоря 50 видеокарт 3070 Ti, конкретно какое оборудование имелось - не озвучивается. 15 июня с Михаилом связался управляющий арендуемого помещения и сообщил, что проводится проверка сотрудниками ОБЭП, после чего ему пришлось приехать и провести увлекательную экскурсию по своим угодьям. Сделали пару селфи счетчика и видеоадаптеров, подписали бумаги и распрощались.

Далее, в 9 часов вечера того же дня, эти же весёлые ребята из ОБЭП приехали уже на грузовой газели открытого типа, загрузили всё оборудование и спешно покинули "место преступления". После этого, Михаил связался со своим адвокатом, никаких уведомлений, повесток или требований от доблестной структуры не поступило, в связи с чем нашему герою пришлось подать заявление на данных сотрудников в Следственный Комитет, после чего наконец поступил звонок от борцов с экономическими преступлениями с приглашением на беседу.

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В результате майнеру Михаилу примеряли различные статьи уголовного кодекса, сперва 158 статью, затем 165 статью, благо статей в УК РФ еще много, свыше 400, пока дойдут до конца, там может и еще добавятся новые. Как заявляет сам Михаил, электроэнергию оплачивает в полном объеме, налоги с майнинга оплачивает исправно, а сама деятельность в стране не запрещена, на каких основаниях такое упорство правоохранителей - непонятно. Посмотрим, как закончится эта история, канал самого Михаила доступен здесь.