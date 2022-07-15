На фоне всех новостей экономики и жестких действий ФРС США, данное движение кажется удивительным

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Биткоин торгуется на уровне 20,800 долларов, это на фоне падения остальных рынков, удивительная картина, учитывая весь негатив который происходит на рынках, еще и рекордные отметки индекса доллара. В очередной раз Ethereum преодолел отметку в 1,200 американских долларов, у майнеров вновь появляется надежда на светлое будущее. Но как это может происходить на фоне столь печальных прогнозов от Федеральной Резервной Системы США, когда по логике нам предстоит еще увидеть возможно одно из самых масштабных повышений процентной ставки, и по логике инвесторы в такие моменты стараются избавиться от своих высокорискованных активов, зафиксировавшись в USD. Причем по отчетам данных производственной инфляции также виден негатив, становится всё очевиднее наступление рецессии. Для многих экспертов данный кажется подозрительным, так как по логике, в ожидании рецессии держатели активов стараются избавиться от них, и приобрести их по более низкой цене..

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Несмотря на рекордное повышение индекса США нефть марки Brent торгуется по цене чуть ниже 100 долларов,а курс к рублю так повис на уровне 58 рублей за 1 USD. Сегодня планируется принятие окончательного решения по дальнейшим действиям Министерства Финансов в отношении валютных интервенций. Также обещает быть интересным и конец месяца, буду проходить и заседание ФРС США, на котором будет повышаться ключевая процентная ставка, и заседание ЦБ РФ, с очередным снижением процентной ставки, по логике вещей в этот период рынки должны просесть ниже имеющихся отметок, а курс доллара к рублю может подрасти, будем наблюдать за происходящим.