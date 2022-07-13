Экономика США влияет на доходы майнеров и доступность видеокарт на рынке комплектующих

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Сегодня в течение суток Федеральная Резервная Система США опубликовала статистические данные по инфляции в Соединенных Штатах, результат, мягко говоря, всколыхнул рынок. Вновь мы увидели рост инфляции, ранее инвесторы прогнозировали максимальный скачок до 8,8% годовых, однако, по факту получили 9,1%, это самая высокая инфляция США за последние 40 лет. После публикации рынок хорошенько встряхнуло, Bitcoin с 20,100 долларов опускался ниже 19 тысяч, но затем сумел вернуться к отметке в 19,700 долларов, на которой торгуется на данный момент. Синхронно с BTC, до 1 тысячи долларов опустился и Ethereum, на данный момент токен торгуется на уровне 1,080 долларов. Окончательный эффект, судя по всему, мы увидим лишь завтра, так как на данный момент рынок несильно-то и отреагировал на новости из США. По сути данные показатели могут толкнуть ФРС действовать еще жестче, и вместо прогнозируемых 0,5-0,75% процентная ставка может подняться сразу на 1%. Ближайшее заседание на, котором будет обсуждаться повышение ключевой процентной ставки, будет проходить 26-27 июля.

Чем же это может быть интересно нам, обычным пользователям, желающим обновить своё компьютерное железо по выгодной цене? Дело в том, что, как мы уже могли заметить, криптовалюта не является каким-то чудесным активом, которого не касаются проблемы в мировой экономике, нет, тот же Bitcoin болезненно переносит малейшие потрясения на мировой арене, а уж различные альткоины в такие периоды начинают пробивать дно за дном. Это само собой снизит и стоимость Ethereum, обрушив тем самым доходы майнеров, а там уже и переход на PoS не за горами. Мы вполне можем увидеть картину 2019 года, когда видеоадаптеры продавались по ценам, которых мы уже заждались.

Тем не менее уже сегодня мы наблюдаем постепенное снижение цен на видеокарты в российских магазинах, к примеру: Palit Nvidia GeForce RTX 3070

За сутки видеокарта потеряла в стоимости 9 тысяч рублей, опустившись с 69 тысяч до 59,990 рублей. Универсальное решение для любых задач, со всеми технологиями и заделом на ближайшие годы.

Или самая бюджетная модель 3000-ой линейки: Palit Nvidia GeForce RTX 3050 по цене в 29,990 рублей

Учитывая, что цена практически сровнялась с такими моделями как: 1660 Ti, 1660 Super, а RTX 2060 так вообще дороже, то теперь данная модель становится самой оптимальной в ценовом сегменте до 30 тысяч.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Будем наблюдать за дальнейшими шагами ФРС США, к тому же не стоит забывать, что и на российском рынке ожидается масса изменений, как уже говорили ранее: в интересное время мы живём.