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Китайские дети проведут очередное лето с ограничением времени онлайн игр
В 2021 году Китай жестко ограничил несовершенных пользователей, запретив им играть дольше положенного времени.
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  Для большинства детей летние каникулы - это время веселья и игр. Но китайцам младше 18 лет последнее не грозит, по крайней мере, когда дело доходит до онлайн-разнообразия. Tencent посоветовала молодежи страны не ожидать смягчения жестких ограничений по времени онлайн-игр в период семинедельных каникул, несмотря на слухи об обратном.

  Это было еще в августе прошлого года, когда Китай ужесточил и без того серьезные ограничения на онлайн-игры для лиц младше 18 лет. Раньше несовершеннолетние могли получать доступ к онлайн-играм в течение полутора часов в будние дни и трех часов в праздничные и выходные дни. Это было сокращено до одного часа, с 20:00 до 21:00 по местному времени, по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

  Ходили слухи, что летом ограничения будут ослаблены, и детям будет разрешено играть в онлайн-игры в течение одного часа каждый день в неделю. Tencent Games развеяла эти надежды постом, который гласил: «Вы слышали, что геймеры могут играть каждый день во время летних каникул? Возможно, возникло небольшое недоразумение».

  Tencent также предупредила лиц моложе 18 лет не покупать и не арендовать игровые аккаунты, чтобы обойти ограничения. Он добавил, что внедряется новая версия его системы распознавания лиц, представленная в прошлом году, чтобы запретить несовершеннолетним использовать учетные записи пожилых родственников. Неудивительно, что есть много несогласных; один пользователь даже сравнил это с прежней политикой Китая в отношении одного ребенка.

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  Китай долгое время негативно относился к видеоиграм, называя их в прошлом году «электронными наркотиками». У него также есть строгая политика в отношении предоставления лицензий на игры.

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#игры #китай #компьютер #гейминг #tencent #закон #онлайн #несовершеннолетние
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