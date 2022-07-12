Канал под названием "Union Point PC" покритиковал своего коллегу, обвинив его в несправедливом умозаключении по компании-изготовителю чипов памяти

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Последние месяцы всё чаще разгораются споры на форумах касательно видеокарт 3060 Ti и её видеопамяти GDDR6 от Hynix. Началось всё с того момента, как Виктор из канала "Vik-off" заметил такую тенденцию: всё чаще начали приходить на ремонт карточки RTX 3060 Ti, при реанимации которых сложно бывает выявить, в чем конкретно проблема, тесты программой Mats не давали отчетливого ответа на вопрос, что именно вышло из строя. Выглядело всё как полная смерть самого видеочипа, но проведя эксперимент и заменив весь комплект видеопамяти Виктору удалось реанимировать недешевую вещицу. Принимая и ремонтируя всё больше таких моделей, мастер пришёл к выводу, что выходит из строя в подавляющем большинстве случаев видеопамять Hynix.

И тут на сцену выходит Даниил, автор канала "Union Point PC", показавший на примере MSI RTX 3060 Ti Gaming X, как прилегание и качество термопрокладок влияют на стабильность работы видеокарты. Этим самым компьютерный мастер дал понять, что проблема не в самой памяти, а в эффективности системы охлаждения. Проблемой в случае RTX 3060 Ti является отсутствие датчика температур на видеопамяти, и результатом этой проблемы является чрезмерный нагрев чипов. Далее, на примере RX 5700 Даниил продемонстрировал, до каких температур нагревается GDDR6 в нагрузке, большинство пользователей считает, что горячей памятью являются только GDDR6X, но и обычная 6-ка может греться выше 90 градусов. А количество поступающих видеокарт связано с тем, что это была самая выгодная карточка для майнеров, соответственно, чем больше покупалось этих моделей, тем чаще и приносят именно эти модели.

Тема набирает обороты, и становится всё любопытнее: действительно, выяснение в чем именно проблема, могло бы помочь большому количеству пользователей, многие успели приобрести модели RTX 3060 Ti с Aliexpress, или уже на вторичном рынке, и конкретно в такой ситуации есть смысл заморочиться с заменой термопрокладок на более качественные, это может предотвратить выход из строя видеопамяти. Возможно, проблема Hynix именно в меньшей терпимости к высоким температурам.

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Лично по своему опыту, вариант Palit Dual перешла от меня к брату, в августе уже как год видеокарте, память соответственно Hynix, и проблем пока что никаких нет, работает у него в стареньком системнике со слабым обдувом. Лезть само собой никто не собирается, гарантия имеется, и переживать нечего. Посмотрим, к каким выводам придут эксперты.