На целом модельном ряде процессоров у большого количества пользователей наблюдаются проблемы в работе с Chrome и Edge

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Достаточное количество владельцев Alder Lake недавно сообщили о проблемах с производительностью веб-браузера, чтобы Intel признала проблему и предложила некоторые решения. Источником проблем является конкретная модель интегрированной видеокарты, и предложения компании в основном носят стандартный характер устранения неполадок.

На этой неделе Intel признала, что последние версии драйверов для UHD Graphics 770 iGPU могут вызывать серьезные зависания в браузерах Chrome и Edge. Сообщаемые проблемы включают очень медленную прокрутку и задержку ответов на клики примерно на две секунды.

Проблема затрагивает 18 процессоров Intel 12го поколения, включая модели 12500, 12600, 12700 и 12900. Чтобы проверить модель вашего процессора, перейдите в «Настройки»> «Система»> «О программе». Чтобы подтвердить модель своего графического процессора, перейдите в «Настройки» > «Система» > «Экран» > «Дополнительные параметры дисплея» и посмотрите в разделе «Информация об отображении». Intel сначала предлагает убедиться, что в Windows и ваших браузерах установлены все последние обновления, что вам следует делать практически для устранения любых неполадок. Затем вам следует попытаться выполнить чистую установку графических драйверов Intel.

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Если это не сработает, Intel также советует отключить аппаратное ускорение в браузере, в котором возникают проблемы. В Chrome это находится в разделе «Настройки»> «Система», а пользователи Edge найдут его в разделе «Настройки»> «Система и производительность». Если ваша система или браузер установлены на жестком диске, переход на SSD также может помочь, но это будет решительный и потенциально дорогостоящий шаг.