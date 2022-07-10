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Достаточное количество владельцев Alder Lake недавно сообщили о проблемах с производительностью веб-браузера, чтобы Intel признала проблему и предложила некоторые решения. Источником проблем является конкретная модель интегрированной видеокарты, и предложения компании в основном носят стандартный характер устранения неполадок.
На этой неделе Intel признала, что последние версии драйверов для UHD Graphics 770 iGPU могут вызывать серьезные зависания в браузерах Chrome и Edge. Сообщаемые проблемы включают очень медленную прокрутку и задержку ответов на клики примерно на две секунды.
Проблема затрагивает 18 процессоров Intel 12го поколения, включая модели 12500, 12600, 12700 и 12900. Чтобы проверить модель вашего процессора, перейдите в «Настройки»> «Система»> «О программе». Чтобы подтвердить модель своего графического процессора, перейдите в «Настройки» > «Система» > «Экран» > «Дополнительные параметры дисплея» и посмотрите в разделе «Информация об отображении». Intel сначала предлагает убедиться, что в Windows и ваших браузерах установлены все последние обновления, что вам следует делать практически для устранения любых неполадок. Затем вам следует попытаться выполнить чистую установку графических драйверов Intel.
Если это не сработает, Intel также советует отключить аппаратное ускорение в браузере, в котором возникают проблемы. В Chrome это находится в разделе «Настройки»> «Система», а пользователи Edge найдут его в разделе «Настройки»> «Система и производительность». Если ваша система или браузер установлены на жестком диске, переход на SSD также может помочь, но это будет решительный и потенциально дорогостоящий шаг.