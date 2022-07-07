На данный момент экономики крупнейших держав находятся на краю пропасти, стоит обратить внимание на мысли успешных инвесторов

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На данный момент Федеральная Резервная Система США отчаянно борется с ускорившейся инфляцией и сопутствующими ей проблемами, на данный момент Джером Пауэлл придерживается назначенного плана, стремительное повышение ключевой процентной ставки, это должно усилить доллар, и соответственно снизить цены на товары и услуги. Однако всё больше известных инвесторов и экономических экспертов опасаются наступления рецессии, и тут уже становится страшно. Рэй Далио ранее высказывался, что данная стратегия приведёт к замедлению экономики, далее Илон Маск в интервью для Bloomberg ответил на вопрос, что по его мнению мы вполне можем увидеть рецессию ближайшее время. Напомним, миллиардер также заявлял о необходимости сократить часть сотрудников. Нетрудно понять, этим он готовится к коллапсу на мировых рынках.

Американская экономика утащит за собой Евросоюз, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Великобританию, об этом пишет японский инвестбанк Nomura Holdings Inc, почему туда же не включили Китай и Россию непонятно, весь мир впадёт в шок. Связано это может быть с приостановкой, либо сокращением производства, ряд компаний может приостановить свои производственные мощности, от этого может пострадать Китай, с самой крупной промышленностью в мире, от такого расклада экономика Китая понесёт ощутимый урон, учитывая что на его территории множество заводов производящих товары для американских компаний. Масштаб проблемы будет понятен лишь постфактум.

Вспомним хронологию событий на отечественном рынке, долгое время рубль укреплялся к иностранным. Коснувшись отметки в 50 рублей за доллар, металлургическая промышленность пришла к проблеме рентабельности, и в этот момент Министерство Финансов начало активно ослаблять отечественную валюту, понятное дело что и у других отраслей в стране имеются свои пределы прочности. Ни для кого не секрет, наша страна львиную часть доходов получает с экспорта энергоносителей, металлов и так далее, устоять в условиях санкционного давления мы смогли благодаря резкому подорожанию цен на рынке ресурсов. И здесь на сцену выходит рецессия, момент когда сокращается производство и транспортировка товаров, соответственно и необходимость в энергоносителях сокращается, примерно такую картину мы наблюдали в начале пандемии, соответственно сократится и выручка с экспорта товаров. Не стоит забывать о возможном прекращении конфликта на Украине, это станет дополнительным фактором снижения цены на нефть, однако, никуда не исчезла угроза дефицита продовольствия.

Все крупнейшие компании готовятся к худшему, но вспомним одну цитату: "Лучшее, что с нами может произойти, — это когда отличные компании испытывают временные трудности… Мы предпочитаем покупать их, когда они на операционном столе." - Уоррен Баффет

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Если говорить о мировом порядке, то возможно именно этот крах экономики по новой расставит фигуры на шахматной доске.