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5 июля цены на видеокарты подросли вслед за долларом
Сегодня курс американской валюты вернулся к отметке в 64 рубля 38 копеек
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   Рынок видеокарт устремился ввысь, вызвал это 16%-ный рост американской валюты в течение одних суток, хотя это совокупность факторов: с одной стороны подорожал сам доллар на рынках за последние часы, вдобавок Центральный Банк Российской Федерации начинает жестко предпринимать меры по ослаблению рубля, чтобы угодить Министерству Финансов. Ранее чиновники заявляли о том, что из-за дешевого доллара в казну поступает слишком мало денежных средств, доллары долларами, однако, платить работникам, партнёрам и инвесторам приходится рублями, а чем меньше с получаемых долларов выходит рублей, тем меньше конечная прибыль компании, и возможности поднять ценник нет, иначе сам товар станет неконкурентоспособным на рынке. Вот примерно по такой математике некоторые отрасли в российской экономике оказались на пороге отсутствия смысла в производстве товаров. Грубо говоря, по аналогии с майнерами, когда за электричество платишь больше, чем получаешь с добытого. Поэтому министру финансов пришлось вмешаться и настаивать на искусственном ослаблении рубля.

  И тут мы возвращаемся к видеокартам. В течение дня отечественные ритейлеры начали пропорционально поднимать цены на свои видеокарты,  некоторые модели судя по всему уже раскупили, как например:Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 10GB

  Двумя днями ранее они карты еще были в наличии по цене в 79,990 рублей (практически рекомендованная). По этой же цене можно было приобрести Palit NVIDIA GeForce RTX 3080 и модели от AMD RX 6800: 

  Как видите, цена изменилась одним рывком до 91,990 рублей на RTX 3080 

  И до 102,390 рублей на RX 6800, но здесь стоит отметить: 79,990 стоил вариант от Gigabyte, предположительно, будь она еще в наличии, оценили бы её тысяч на 10 дешевле MSI.

  Или же вот модель, которую мы уже сегодня разбирали в предыдущей статье, Palit Nvidia GeForce RTX 3060Ti, чья окупаемость для майнеров составляла более трёх лет.

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  Перед глазами сразу мелькает масса флешбэков с февраля месяца, когда цена менялась по 3 раза в сутки, всё-таки ближе к обеду цены еще были на предыдущем уровне. 

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