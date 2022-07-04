Один из популярнейших миллиардеров на Земле - Илон Маск, всё больше опасается грядущей катастрофы в экономике

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Tesla зафиксировала первое последовательное снижение поставок автомобилей за более чем два года во 2-ом квартале, но это не было связано с отсутствием спроса. Связанные с Covid остановки в Китае и нехватка запчастей стали основными факторами падения на 18% во 2-ом квартале. Гигант электромобилей заявил на выходных, что за период с апреля по июнь он поставил 254 695 автомобилей. Хотя это больше на 26%, чем 201 250 автомобилей, поставленных во 2-ом квартале 2021 года, этот показатель за предыдущий квартал (1-ый квартал 2022 года) составил 310 048 автомобилей. В начале 2-го квартала аналитики Уолл-стрит ожидали 350 000 поставок от Tesla, хотя это число было пересмотрено после того, как Илон Маск заявил, что оно будет ближе к уровням 1-го квартала, и было принято во внимание влияние приостановки производства в Китае.

Шанхайский завод Tesla производил около половины продукции компании в прошлом году, но возобновление случаев заражения, в сочетании с абсолютной нетерпимостью Китая к вспышкам привело к временной приостановке производства на заводе и на предприятиях, принадлежащих его поставщикам. Это привело к тому, что Tesla увеличила производственные мощности на заводе во Фримонте, штат Калифорния, чтобы попытаться компенсировать дефицит. Компания заявила, что проблемы, связанные с Covid и поставками, уменьшились ближе к концу квартала, и в июне был достигнут самый высокий месячный объем производства в истории компании.

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Крупнейшая в мире компания по производству электромобилей в последнее время чаще, чем обычно, попадает в заголовки газет. Маск сказал, что хотел бы сократить какую-то часть своих рабочих в компании, шаг, который привел к судебным искам из-за его «очень плохого предчувствия», связанного с состоянием экономики. Цена его автомобилей увеличилась на 6000 долларов, и сотрудники, вернувшиеся на завод Freemont по требованию Маска, обнаружили, что там не хватает столов или парковочных мест.