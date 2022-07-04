Cтоимость товаров из Китая всё еще привлекательна, но как долго это продлится?

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

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За последний месяц мы наблюдали небывало низкие цены на компьютерное железо, смартфоны и другую электронику. 29 июня 2022 при курсе 55 рублей за доллар можно было приобрести, например, восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800X - он стоил 15,152 рубля, сейчас же данная модель обойдётся в 17,130 рублей

Или к примеру китайский комплект, состоящий из материнской платы Machinist X99-MR9A, десятиядерного процессора Xeon E5 2666 V3 и двумя планками по 8 ГБ оперативной памяти с частотой 2133 МГц, стоил 7,903 рубля

Теперь же цена выросла чуть более чем на 1 тысячу рублей.

Причиной такого отскока стали заявление Министерства Финансов РФ о необходимости срочно остановить укрепление отечественной валюты и поднять курс доллара до отметки в 70 рублей за единицу, иначе поступающих средств в рублёвом эквиваленте в бюджет страны будет недостаточно. Завтра в течение дня будет решаться вопрос по дальнейшему регулированию данного вопроса, вполне вероятно, что Центральный Банк всё-таки начнёт выкупать иностранную валюту с целью снизить стоимость отечественной. Подписание президентом страны закона по легализации параллельного импорта так и не изменил ситуации на рынке, доллар продолжил нисходящий тренд, так что имеется большая вероятность наблюдать с завтрашнего дня повышение курса валют, судя по всему до заявленных ранее 70 рублей.

Учитывая всё вышеизложенное, стоит задуматься о покупке необходимых вам товаров уже сегодня, цены по сей день относительно хороши, ту же RTX 3060 от Gigabyte можно приобрести за 33,653 рубля

Видеокарты конечно сейчас кажется брать рановато, можно подождать и перехода на Proof of Stake, и дальнейшего снижения курсов криптовалют, но с повышением курса зелёных купюр может это нивелировать цену.

А вот это уже может показаться многим любопытным: MSI B550M BAZOOKA за 5,696 рублей, хорошая цена, известный бренд, неплохое охлаждение ВРМ, на сокете AM4.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Внимательно следите за новостями, чтобы знать, к чему готовиться, друзья.