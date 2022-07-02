Работа мобильного процессора оценивалась на ноутбуке Asus ROG Strix G15 в семи различных тестах

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Протестирован Ryzen 7 6800H одним из популярных иностранных обзорщиков, мы увидим, как он работает по сравнению с рядом других процессоров для ноутбуков, но, что наиболее важно, с конкурирующим Core i7-12700H от Intel и собственным предшественником AMD, Ryzen 7 5800H . У нас есть приблизительное представление о том, как эти детали будут складываться после тестирования других чипов в линейке Ryzen 6000 и мобильных Alder Lake, но в этом обзоре мы ознакомимся с некоторыми цифрами, которые должны пригодиться вам при покупке. вашего следующего ноутбука.

Ryzen 7 6800H — новейший основной процессор AMD для ноутбуков, ориентированных на производительность. Он имеет 8 ядер и 16 потоков с дизайном Zen 3+, базовую тактовую частоту 3,2 ГГц и ускорение 4,7 ГГц, 16 МБ кэш-памяти L3 плюс 4 МБ кэш-памяти L2 и встроенный графический процессор RDNA2 на 12 вычислительных блоков.

По сравнению с предыдущими версиями Ryzen 9, R7 6800H медленнее только с точки зрения тактовой частоты и, как правило, имеет немного более низкую эффективность, поскольку это менее тщательно подобранный процессор.

С предыдущими выпусками Ryzen 5000 и 4000, как правило, части Ryzen 7 предлагали наилучшую отдачу, поскольку мы обычно получаем почти такую же производительность, как процессоры Ryzen 9, но по более низкой цене. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится и с 6800H.

Тестирование проводилось на Asus ROG Strix G15 в конфигурации среднего уровня. Он оснащен Ryzen 7 6800H вместе с графическим процессором для ноутбуков GeForce RTX 3060 с пределом мощности 115-140 Вт, что довольно прилично для RTX 3060.

В конфигурации по умолчанию для этой системы используется 16 ГБ памяти DDR5-4800, но, чтобы соответствовать конкурентным системам, этот объем был увеличен до 32 ГБ памяти DDR5-4800. Также имеется хороший высокопроизводительный дисплей с разрешением 1080p и частотой 300 Гц, который особенно хорошо подходит для киберспорта.

В Cinebench R23 , работающем с конфигурацией 45 Вт, в многопоточном тесте мы можем увидеть, где в целом 6800H оказывается. По сравнению с Core i7-12700H он на 9% медленнее, что не является удивительным результатом, учитывая, что ранее AMD доминировала над Intel в многопоточности при сравнении Ryzen 7 с Core i7. При этом разница относительно невелика, и мы можем увидеть производительность, эквивалентную Ryzen 9 5900HX предыдущего поколения.

Что касается повышения производительности, зафиксировано 9-процентное улучшение производительности по сравнению с 5800H, что примерно соответствует тому, на что способно это поколение Zen 3+, менее 10-процентного прироста, если только пропускная способность памяти не является фактором. В двух поколениях 6800H всего на 13 процентов быстрее, чем Ryzen 7 4800H , это показывает, что AMD добилась лишь незначительного прироста в этой рабочей нагрузке на своих трех процессорах, построенных с использованием 7-нм семейства узлов TSMC.

При 75 Вт разрыв между 6800H и 12700H увеличивается: теперь процессор Intel быстрее на 24 процента, что является довольно значительным отрывом. Это дает Intel явное лидерство в производительности для многопоточных задач, таких как Cinebench, при интеграции в стандартный 15-дюймовый дизайн, который может увеличить мощность до 75 Вт, что в наши дни является большим количеством продуктов, ориентированных на игры.

Что касательно однопоточности, нет особого прироста производительности 6800H по сравнению с 5800H, что немного неожиданно, учитывая небольшой скачок тактовой частоты. В любом случае, архитектура Zen3+ не сильно отличается от Zen 3. В то время как Intel намного быстрее для этих типов рабочих задач, 12700H на 27% быстрее, что обычно является очень благоприятным эталоном для нового Intel Alder Lake P-core.

Ryzen 7 6800H очень хорош для кодирования видео HEVC на основе процессора. Результаты показывают, что 6800H на 4% опережает Core i7-12700H и на 5% быстрее прошлогоднего 5800H. Тем не менее, верхняя часть этой диаграммы очень скудна, и многие продукты, выпущенные за последние два года, демонстрируют достойную производительность.

В то время как 6800H является более быстрым продуктом с мощностью 45 Вт, он является более медленным продуктом с мощностью 75 Вт. Здесь 12700H на 10 процентов быстрее, так что это незначительное преимущество, но достаточное, чтобы показать, что продукт Intel лучше масштабируется при более высоких уровнях мощности, чем AMD.

В компиляции кода Chromium это легкая победа для Intel и их 12700H. Процессор Core i7 на 24% быстрее, чем 6800H, и, хотя 6800H не проигрывает в линейке AMD, для серьезных компиляторов кода серия Intel Alder Lake — это то, что нужно. Генерация на поколении 6800H обеспечивает 9-процентное увеличение производительности, так что это соответствует тому, что мы видели в Cinebench.

Разрыв между Intel и AMD увеличивается только при тестировании на 75 Вт. Теперь 12700H на 40 процентов быстрее, так что можно не сомневаться в надежности Alder Lake для компиляции кода в этой конкретной рабочей нагрузке. 6800H не сильно выигрывает от скачка до 75 Вт с 45 Вт, поскольку кажется, что это поколение процессоров Zen3+ разработано с более низкими уровнями мощности и эффективности, а не с грубой силой.

При обработке чисел в Microsoft Excel Alder Lake также с некоторым отрывом превосходит Ryzen. 12700H на 36% быстрее в этом тесте, хотя это также один из самых больших приростов для AMD: 6800H на 33% быстрее, чем 5800H. В этом тесте новинки выигрывают от памяти DDR5, просто кажется, что Alder Lake выигрывает от этого больше, чем AMD по сравнению с их предыдущими поколениями.

Однако для общего использования Microsoft Office разрыв между Intel и AMD невелик, всего 4 процента в пользу 12700H против 6800H. Мы также видим один из самых больших приростов производительности для 6800H по сравнению с 5800H на 16 процентов.

Intel также удерживает лидерство в производительности в Adobe Photoshop благодаря своим быстрым P-ядрам и тому, что Photoshop является приложением с небольшим числом потоков. Когда оба используют 32 ГБ памяти DDR5, 12700H на 14 процентов быстрее, чем 6800H с рабочей нагрузкой Puget, и, хотя Ryzen 6000 может несколько сократить разрыв, Alder Lake по-прежнему остается лучшим выбором для Photoshop.

В комбинированных задачах ЦП и ГП, таких как Premiere, в целом Intel также имеет преимущество благодаря тому, как Premiere использует медиадвижок Intel по сравнению с эквивалентом AMD. Конфигурация 6800H и RTX 3060 показывает значительный прирост производительности по сравнению с частями Ryzen 5000 с более мощными графическими процессорами, все модели Ryzen отстают от Intel из-за большой разницы в производительности воспроизведения в реальном времени. Что касается общих экспортных характеристик, то новая конфигурация 6800H на самом деле очень достойная и превосходит многие модели последнего поколения с приличным отрывом. На данный момент в большинстве рабочих задач лучше показывает себя решение от синего лагеря. Более подробный разбор можно почитать здесь.





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